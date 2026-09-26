נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שבת) בפני עיתונאים כי דחה הצעה איראנית לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת אש. "הם הניחו הצעה אבל דחיתי אותה", אמר הנשיא בפומבי. הדברים נאמרים על רקע דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, לפיו הנשיא מתכונן לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן מיד לאחר בחירות האמצע שיתקיימו בחודש נובמבר.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען מצדו כי ארצו העבירה לוושינגטון תוכנית מסודרת לפתיחת המצר בתוך שבעה ימים מרגע האישור האמריקאי. לדבריו, "שבעת הימים יתחילו כאשר ארה"ב תקבל את התוכנית", והוסיף: "אם הם יקבלו את תוכנית שבעת הימים הזו, בסוף שבעת הימים מצר הורמוז יהיה פתוח".

שר החוץ האיראני הדגיש כי התנאים הנדרשים להפעלת המתווה כבר מופיעים במזכר ההבנות הקיים בין הצדדים. בהתייחס לסוגיית הגרעין, טען עראקצ'י כי "הטענה שאיראן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני היא שקר גדול, שהומצא לראשונה על ידי ישראל ב-2003, ומאז ארצות הברית ומדינות אירופה ממשיכות לחזור עליו". הוא הבהיר כי ארצו לא תוותר על זכויותיה הריבוניות תחת לחץ.

עראקצ'י האשים את ישראל וארצות הברית בהידרדרות הביטחונית, וציין כי עד סוף פברואר המצר היה פתוח לתנועה. לדבריו, "אי אפשר להפציץ מדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל עליה מצור ימי - ואז לצפות שהביטחון וחופש השיט יחזרו באופן אוטומטי". הדברים נאמרים ברקע סבב שיחות עקיף שהתקיים השבוע בניו יורק באמצעות מתווכים קטארים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הרחיב על דחיית ההצעה האיראנית ואמר: "הם הציגו הצעה אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע לעסקה שבה הם יפתחו את המצר מיד מפני שהם מפסידים בגדול. אנחנו מנצחים באופן עצום ויש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז. כמויות אדירות של נפט יוצאות מהמצר, ובלילה שעבר 29 ספינות יצאו החוצה. הם רוצים לעשות עסקה, ואני חושב שזה בסדר, אני אוהב לעשות עסקה גם כן, אבל אני לא בטוח שהעסקה הזו תהיה מקובלת".

טראמפ הוסיף והסביר: "מה שהם רוצים לעשות זה לפתוח מיד את מצר הורמוז, אתה יודע למה? מפני שהם גוססים. אתה יודע למה הם גוססים? מפני שאין להם כסף שנכנס, כי הם מקבלים את הכסף שלהם ממצר הורמוז. אז הם התחכמו מדי, הם אמרו בואו נסגור אותו ונסגור את הבעיה לעולם, ואז אני הגעתי ושמנו את ההטלה הגדולה ביותר בהיסטוריה הצבאית, חומה של פלדה. ושמתי את זה, ונחש מה? אין להם כסף עכשיו מפני שהם רצו לסגור את המצר, ואני אמרתי שזה בסדר, אנחנו הולכים לסגור אותו עליכם, אבל כל השאר יכולים להשתמש בו".