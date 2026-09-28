דוח שעתיד להתפרסם בידי הדמוקרטים בסנאט האמריקני חושף כי המשטר האיראני עשה שימוש נרחב במטבע קריפטוגרפי יציב בשם USDT של חברת טתר, במטרה לעקוף את הסנקציות שהטילה עליו ארצות הברית. לפי דיווח של העיתון "וול סטריט ג'ורנל", המטבע הדיגיטלי הפך לכלי תשלום מרכזי עבור טהראן, ושימש גם למימון ארגוני פרוקסי, ביניהם חיזבאללה.

החשיפה מגיעה בעת שארצות הברית ממשיכה להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן בניסיון לשתק את מקורות המימון שלה. במסגרת המהלכים, חברות תעופה איראניות נותקו מקווי טיסה אזוריים מרכזיים, והבנק המסחרי הגדול במדינה נחסם מביצוע עסקאות באיחוד האמירויות ובטורקיה.

כחלק ממסע הלחצים, בכיר במשרד האוצר האמריקני ביקר החודש במדינות אירופה ובמזרח התיכון, והעביר מסר ברור לשותפות המסחר של איראן: עליהן לבחור בין המשך הסחר עם טהראן לבין הקשרים הכלכליים שלהן עם וושינגטון. הצעדים הכלכליים החריפו את המשבר הכלכלי באיראן והובילו את המשטר לחפש ערוצי מימון חלופיים ומוצפנים.

בתגובה ללחץ, טהראן מנסה להפעיל מנוף נגדי באמצעות נתיבי השיט. מאמר מערכת בעיתון "כיהאן", המזוהה עם המשטר, קרא לעצור את הסחר באנרגיה ולהעלות את מחירי הדלק בארצות הברית לקראת בחירות האמצע, במטרה ללחוץ על הממשל האמריקני.

במאמר נכתב: "המשך חסימת מצר הורמוז וניתוק מקור הדולרים מנפט הם הדרך היחידה לרסן את השאיפות של וושינגטון; המפתח לרסן את המהמר מהבית הלבן אינה נמצאת במשא ומתן, אלא בעצירת הסחר באנרגיה והעלאת העלות הכלכלית של ארה"ב לקראת הבחירות".

כותבי המאמר טענו כי "ההערכות של אנשי הבית הלבן לגבי איראן שוב התבררו כשגויות", והוסיפו: "טראמפ חשב שאם לא הצליח להכניע את העם האיראני במלחמה של 12 ימים או 40 ימים, הוא יכול להשיג את אותה מטרה צבאית באמצעות 'הונאת המשא ומתן'. לכן, וושינגטון ראתה במזכר ההבנות של איסלאמאבאד לא צעד לפתרון הסכסוך, אלא כניעה מוחלטת של איראן".

לדבריהם, "אבל המציאות בשטח הכתה קשות באמונות של בית הלבן", וציינו: "כאשר טראמפ ראה שאיראן נחושה לממש את כל התנאים שלה, הוא הבין שהוא לא ישיג דבר מההסכם הזה, ובצעד חריג, הכריז עליו כ'מת'". לסיכום נכתב: "אין לרסן מהמר באמצעות התרפסות והפגנת להיטות למשא ומתן. אפשר לרסן מהמר רק באמצעות העלאת מחיר המלחמה ובאמצעות שפת הטילים בשטח".

במקביל, בכיר בצבא איראן, אדמירל סיארי, הצהיר כי "ממערב למצר הורמוז, המצר עצמו והמפרץ הפרסי נמצאים בשליטה מלאה של חיל הים של משמרות המהפכה. ממזרח למצר הורמוז ובצפון האוקיינוס ההודי נמצאים בשליטה מלאה של חיל הים של צבא איראן". הוא הוסיף: "אנחנו פועלים בנחישות בצפון ים עומאן וממזרח למצר הורמוז, ולא נאפשר לאיש שמבקש לעבור לעשות זאת".

דובר משמרות המהפכה, חוסין מוחבי, הבהיר אף הוא כי "מצר הורמוז לא רק שאינו פתוח, אלא גם מהווה אזור פעילות של הכוחות הימיים של משמרות המהפכה כנגד צוללות אמריקניות". במקביל, מקור המקורב לנציגות האיראנית בניו יורק מסר לסוכנות הידיעות אירנא כי אין כל תוכנית לפגישות נוספות עם ארצות הברית, וכי טהראן ממתינה לקבלת תשובה מהצד האמריקני לאחר שהעבירה את עמדותיה באמצעות המתווך הקטארי.