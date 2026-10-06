בבלי
אסון תעופה

32 נספו בהתרסקות מטוס צבאי בניגריה

מטוס צבאי ניגרי התרסק באזור ביצתי לאחר שאבד הקשר עמו • כל הנוסעים ואנשי הצוות נספו • הנשיא הורה על חקירה מקיפה ועל שלושה ימי אבל לאומי

כוחות החיפוש בזירת ההתרסקות
כוחות החיפוש בזירת ההתרסקות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מטוס צבאי של חיל האוויר הניגרי התרסק אתמול (ב') באזור איגבוקודה שבמדינת אונדו, בדרום מערב ניגריה. כל 32 האנשים שהיו על המטוס נספו באסון. מדובר ב-25 נוסעים ובשבעה אנשי צוות, כך אישר נשיא ניגריה בולה טינובו.

המטוס, מדגם ATR-42, היה בדרכו מבנין סיטי ללאגוס במסגרת משימה שגרתית. במהלך הטיסה אבד הקשר עם המטוס והוא נעלם ממסכי המכ"ם. שרידי המטוס אותרו לאחר מכן באזור ביצתי סמוך לבסיס של הצי הניגרי באיגבוקודה.

עדי ראייה מהאזור סיפרו כי שמעו רעש עוצמתי לפני שהמטוס התרסק באזור הסמוך לנהר. לדבריהם, חלקים מהמטוס נמצאו במים, ובסביבתם אותרו פריטים אישיים של הנוסעים ושל אנשי הצוות.

חיל האוויר הניגרי הפעיל מיד לאחר התאונה כוחות חיפוש והצלה. בהמשך התברר כי לא נמצאו ניצולים. נשיא ניגריה הורה לפתוח בחקירה מקיפה שתבדוק את נסיבות ההתרסקות ואת הגורמים שהובילו לאובדן הקשר עם המטוס.

בעקבות האסון הכריזה ניגריה על שלושה ימי אבל לאומי, והדגלים במדינה הונפו לחצי התורן. הנשיא טינובו הביע צער עמוק על מות אנשי חיל האוויר והנוסעים, ואמר כי מדובר ברגע כואב עבור הכוחות המזוינים ועבור המדינה כולה.

התרסקות מטוסאפריקהניגריהאסון תעופה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר