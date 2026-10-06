32 נספו בהתרסקות מטוס צבאי בניגריה

מטוס צבאי של חיל האוויר הניגרי התרסק אתמול (ב') באזור איגבוקודה שבמדינת אונדו, בדרום מערב ניגריה. כל 32 האנשים שהיו על המטוס נספו באסון. מדובר ב-25 נוסעים ובשבעה אנשי צוות, כך אישר נשיא ניגריה בולה טינובו.

המטוס, מדגם ATR-42, היה בדרכו מבנין סיטי ללאגוס במסגרת משימה שגרתית. במהלך הטיסה אבד הקשר עם המטוס והוא נעלם ממסכי המכ"ם. שרידי המטוס אותרו לאחר מכן באזור ביצתי סמוך לבסיס של הצי הניגרי באיגבוקודה.

עדי ראייה מהאזור סיפרו כי שמעו רעש עוצמתי לפני שהמטוס התרסק באזור הסמוך לנהר. לדבריהם, חלקים מהמטוס נמצאו במים, ובסביבתם אותרו פריטים אישיים של הנוסעים ושל אנשי הצוות.

חיל האוויר הניגרי הפעיל מיד לאחר התאונה כוחות חיפוש והצלה. בהמשך התברר כי לא נמצאו ניצולים. נשיא ניגריה הורה לפתוח בחקירה מקיפה שתבדוק את נסיבות ההתרסקות ואת הגורמים שהובילו לאובדן הקשר עם המטוס.

בעקבות האסון הכריזה ניגריה על שלושה ימי אבל לאומי, והדגלים במדינה הונפו לחצי התורן. הנשיא טינובו הביע צער עמוק על מות אנשי חיל האוויר והנוסעים, ואמר כי מדובר ברגע כואב עבור הכוחות המזוינים ועבור המדינה כולה.