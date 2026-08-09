אוניברסיטת מינסוטה הגיעה להסדר כספי עם ד"ר רז סגל, חוקר שואה וג'נוסייד בעל אזרחות ישראלית-אמריקאית, לאחר שמינויו לניהול המרכז לחקר השואה ורצח העם במוסד בוטל בעקבות לחץ כבד מצד תורמים ופעילים פרו-ישראלים. ההסדר מסיים פרשה שעוררה גל גינויים חריפים מצד ארגונים אקדמיים בארצות הברית.

סגל, פרופסור חבר באוניברסיטת סטוקטון בניו ג'רזי ונכד לארבעה ניצולי שואה, נבחר פה אחד על ידי ועדת הניפוי האקדמית ביוני 2024 כמועמד המוביל לתפקיד. אולם, יומיים בלבד לאחר שנמסרה לו הצעת המינוי, התפטרו שני חברי הוועד המייעץ של המרכז במחאה על המינוי.

הצעד הגיע בעקבות מאמר שפרסם סגל בכתב העת Jewish Currents באוקטובר 2023, תחת הכותרת "מקרה קלאסי של ג'נוסייד", שבו טען כי מתקפת צה"ל בעזה מהווה הפרה של אמנת האו"ם למניעת רצח עם. ההתפטרות הציתה קמפיין תגובה נרחב בקרב תורמים ופעילים פרו-ישראלים.

תכתובות דוא"ל פנימיות שנחשפו הראו כי תורמים וחברי בית הנבחרים המקומי הפעילו לחץ כבד על ראשי האוניברסיטה. תורם מרכזי אף איים כי רבים יבטלו את תרומותיהם אם לא יבוטל המינוי. בעקבות הלחצים, ביטל נשיא האוניברסיטה הזמני דאז, ג'ף אטינגר, את הצעת העבודה חמישה ימים בלבד לאחר שניתנה.

גינויים אקדמיים

ההחלטה גוררה גינויים חריפים מצד ארגונים אקדמיים בארה"ב, בהם הארגון האמריקאי של פרופסורים באוניברסיטאות (AAUP), שהגדיר את הצעד כ"פגיעה חמורה בחופש האקדמי ובטוהר הליך הגיוס". הארגון טען כי ביטול המינוי נעשה מטעמים פוליטיים ולא אקדמיים, ופגע בעקרונות היסוד של החופש האקדמי.