גירוש מיידי ופגישה סודית - המהלך הכפול של ארה"ב

השליח המיוחד של טראמפ - קושנר ( צילום: פלאש 90 )

לאחר שהעצרת הכללית של האו"ם כבר הסתיימה, שני נציגים דיפלומטיים איראניים עדיין שהו בניו יורק. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לא המתין והורה על סילוקם המיידי. האחד עזב ביום שישי, השני ביום שבת. "רוביו מתכוון לעסקים", מסר גורם אמריקני לפי דיווח באתר Axios.

גורמים רשמיים מדגישים כי אין מדובר בגירוש טכני בלבד, אלא בסימן ברור להחמרה ביחסים. זאת על רקע דיווחים על שיירות כלי שיט, אמצעי לחימה ולוחמים אמריקניים הנשלחים לאזור – הכנה אפשרית לחידוש לחימה מול טהראן ושלוחותיה. אולם באותה ניו יורק בדיוק, מאחורי הקלעים, התרחש משהו שונה לחלוטין. במהלך כינוס העצרת התקיימה פגישה ממושכת של כשלוש שעות בין יועצי הנשיא סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר לבין שר החוץ האיראני עבאס ארקצ'י – ישירות או באמצעות מתווכים. טראמפ עצמו סיפר לאחר מכן: "סטיב וג'ארד ניהלו שיחה פרודוקטיבית מאוד עם האיראנים. יש מומנטום חיובי. זה מה שאנחנו שומעים מכולם". מהצד האיראני נשמעה גרסה מעניינת: ארה"ב היא שיזמה את הפגישה, ובמהלכה הועברו התנאים המוקדמים של טהראן לפתיחת מצר הורמוז – נתיב השיט האסטרטגי הקריטי לעולם. טראמפ ליניב חיון: "אתה יכול להיות השרברב שלי" בבלי | 03.10.26 "הטייס הציל מאות חיים" בבלי | 01.10.26 השילוב בין גירוש תקיף מצד אחד, הידברות ישירה או כמעט ישירה מצד שני, והיערכות צבאית מאסיבית ברקע – מצייר תמונה מורכבת של מדיניות אמריקנית רב-ממדית: חוסר סובלנות מוחלט לחריגות דיפלומטיות גם כשיש מגעים ברמה הגבוהה ביותר, לצד ניסיון לשמור על ערוץ פתוח שיכול להוביל להסדרים אזוריים, כשחופש השיט בהורמוז בראש סדר העדיפויות.

מצר הורמוז ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

רקע נוסף למתיחות: כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות כעת מול חופי סרי לנקה, ללא דלק ומזון. הן חלק מ"צי הצללים" של טהראן ששימש להברחת נפט תחת סנקציות. לאחר שפרקו את המטען, הן אינן יכולות לחזור לנמלי הבית מבלי להסתכן בתקיפה או החרמה מצד כוחות אמריקניים. על הסיפון – צוותים שמתמודדים עם מחסור הולך וגובר.

בינתיים, ארה"ב ממשיכה להפעיל לחץ דיפלומטי על סרי לנקה למנוע אספקת מזון ודלק לצוותים. המצור הימי שחודש ביולי השנה על נמלים איראניים ועל מצר הורמוז, לאחר קריסת הסכם ביניים קצר, הוא שיצר את המצב הנוכחי.

גם בזירות אחרות הלחץ האמריקני ניכר. מזכיר המדינה רוביו התייחס לאחרונה למעצר חמשת החשודים בבריטניה בחשד שניסו לפוצץ מכונית תופת ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד הסמוך ללונדון. "מה שכמעט קרה בבריטניה הוא מצב חמור מאוד. זהו מצב שמערב בבירור את ידיו של גורם זר", טען רוביו בראיון לרשת פוקס, והזכיר את החשד למעורבות איראנית.

"באיראן איימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקאיים ברחבי העולם. אנו תמיד ניקח זאת ברצינות רבה. יהיו לכך השלכות אם הדבר אי פעם יקרה או אפילו ינוסה", הבהיר מזכיר המדינה.

השבועות הקרובים יגידו האם המדיניות הכפולה הזו – בין איום לפתיחת דלת, בין גירוש לשיחה ארוכה, ובין כוח צבאי להזדמנות דיפלומטית – תוביל להסלמה או דווקא לעיסקה. בינתיים, ניו יורק כבר רוקנה משני הדיפלומטים, והכוחות ממשיכים לנוע מזרחה.