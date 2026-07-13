תקיפות באיראן

ארצות הברית פתחה הלילה (בין ראשון לשני) בגלי תקיפות נוספים באיראן, כאשר מטוסי קרב אמריקניים תקפו עשרות מטרות בכמה מוקדים באמצעות חימוש מדויק. התקיפות מגיעות לאחר יממה של חילופי מהלומות אינטנסיביים, שבמסגרתה תקפה ארה"ב כ-140 מטרות באיראן, ואיראן הגיבה בירי לעבר מטרות במדינות האזור.

פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) מסר ברשת X כי מטרת התקיפות היא "להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות בחופשיות את מצר הורמוז". על פי ההודעה, בשעה 17:00 לפי שעון החוף המזרחי החלו כוחות סנטקום לשגר את התקיפות הנוספות לאחר שהמפקד העליון הורה עליהן "כדי לגבות מחיר מהכוחות האיראניים". קפטן טים הוקינס, דובר הפיקוד, הבהיר לתקשורת האמריקנית כי בשעה שקדמה לתקיפה, פתחו משמרות המהפכה שוב באש לעבר ספינות סחר במצר, וכי מטוסים אמריקניים יירטו טיל שיוט וכטב"ם. פיצוצים בעשרות אזורים לאורך החוף האיראני דיווחים: זו הסיבה למותו הפתאומי של הסנאטור ידיד ישראל יוסי נכטיגל | 12.07.26 התקיפות לאורך הלילה התאפיינו בפיצוצים בעשרות אזורים, לאורך החוף ומעבר לו. בדרום-מערב איראן, במחוז ח'וזסתאן, אישר סגן המושל לענייני ביטחון כי נפגעו שתי נקודות סמוך לבירת המחוז, אהוואז. לאחר מכן דווח על תקיפות גם באזורים הסמוכים לדזפול שבצפון המחוז, ולמאהשהר ובהבהאן. תושבים באהוואז דיווחו לערוץ האופוזיציה האיראני "ואחיד אונליין" על שלושה גלי פיצוצים, כשאחד מהם תואר כ"חזק יותר מבתקיפות הקודמות של המלחמה". מאוחר יותר דווח באיראן על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה אמריקנית על תחנת שאיבת מים בדרום-מערב המדינה. בחופי המפרץ ומצר הורמוז דווח בתקשורת האיראנית על יותר מ-15 פיצוצים באזור בנדר עבאס שלחופי המצר. כמו כן, נשמעו פיצוצים באי קשם ובערי הנמל מינאב, ג'אסכ, סיריק ובושהר. במרכז המדינה נשמע פיצוץ בעיר ח'ונדאב שבצפון-מרכז איראן, בסמוך לכור הגרעיני ולמתקן המים הכבדים באראכ. מיקום התקיפה נחשב חריג מאחר שהתקיפות בימים האחרונים התרכזו סביב החוף הדרומי.

( צילום: סעיף 27א )

תגובה איראנית: ירי לעבר בסיסים אמריקניים באזור

כחלק מחילופי המהלומות במהלך היממה, איראן ביצעה ירי לעבר יעדים בקטר, כווית, בחריין, עומאן וירדן. לפנות בוקר טענו משמרות המהפכה ששיגרו טילים וכטב"מים לעבר בסיס האוויר "הנסיך חסן" בירדן, והציתו מכלי דלק ומחסני תחמושת, במה שהוגדר על ידם כ"שלב הראשון" בתגובה לתקיפות החוף.

בבחריין, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו את הבסיס האמריקני "שיח' עיסא". בשעה 05:25 הופעלו אזעקות בממלכה. בקטר, המשמשת כמתווכת ושלא הותקפה מאז חודש אפריל, נפצעו שלושה בני אדם, בהם ילד, מרסיסי יירוט. משרד החוץ הקטרי הודיע כי איראן "נושאת באחריות משפטית מלאה".

בכווית נפצע פועל בתקיפה על אסדת נפט. סנטקום התייחס לדיווחים באיראן על חיילים הרוגים בכווית והבהיר: "אין נפגעים". במקביל, איחוד האמירויות דיווחה על יירוטים לראשונה מאז מאי.

הרקע: המחלוקת על מצר הורמוז

הרקע המיידי להסלמה הוא דרישתה של איראן להכיר בריבונותה על מצר הורמוז, לגבות עמלות מכלי שיט, ולנהל את התנועה באמצעות "רשות מצר המפרץ הפרסי" שהקימה. ארה"ב שוללת את הדרישות כמנוגדות לדין הבינלאומי, וקובעת שלאיראן אין שליטה במצר. המחלוקת מתמקדת בעיקר בנתיב הדרומי הצמוד לחופי עומאן.

אתמול הכריז צי משמרות המהפכה על סגירת המצר לכל תנועת כלי שיט עד לסיום "ההתערבות האמריקנית באזור". בפועל, דיווח הלילה ב"אקסיוס" מפי גורם אמריקני קבע כי במהלך 24 השעות האחרונות עברו במצר כ-20 ספינות סוחר בתיאום עם הצבא האמריקני, בנוסף לכמה ספינות שחצו ללא תיאום. סנטקום שבו והדגישו כי כוחות ארה"ב ערוכים להבטיח את חופש השיט.

טהרן: "הפרה בוטה של מגילת האו"ם"

משרד החוץ האיראני פרסם הודעה רשמית המגנה את התקיפות כ"הפרה בוטה של יסודות מגילת האו"ם". ההודעה האשימה את מדינות המפרץ המארחות בסיסים אמריקניים, בטענה שהצבא האמריקני "הפך אותן בפועל לזירה של המלחמה הבלתי חוקית שלו נגד עם איראן".

בנוסף, הוזהרו מדינות אלו רשמית: "איראן תגן על ריבונותה נגד התוקפנות הצבאית האמריקנית וכנגד כל תוקפן אחר. מקור המתקפות נגד איראן יהוו מטרה לגיטימית במסגרת המתקפות ההגנתיות של הכוחות המזויינים שלנו".

בנוגע למגעים הדיפלומטיים, משרד החוץ בטהרן הכחיש את טענתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולפיה איראן טרפדה עסקה שהייתה קרובה לחתימה בשיחות מסקט (עומאן) בשבת. לטענת איראן, השיחות התמקדו ב"הסדרי ניהול מצר הורמוז ונתיבי המעבר", והאשימה כי ארה"ב היא זו ש"בלחצים גלויים וסמויים על עומאן מנעה השגת תוצאה בנושא".

סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריב-אבאדי, הוסיף קריאה הלילה לפרלמנט האיראני לחוקק חוק שיגדיר מראש "תגובה נחרצת ומכאיבה" במקרה של ניסיון פגיעה במנהיג העליון או בבכירים צבאיים ואזרחיים, וקבע כי "שום פעולה נגד איראן לא צריכה להישאר ללא מענה".

ההערכה בישראל: איראן תימנע מתקיפה ישירה

למרות ההסלמה החריפה באזור, בישראל מעריכים כי האיראנים בשלב זה לא מתכוונים לבצע תקיפה לעבר ישראל. על פי דיווח בחדשות 12, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל ראש הממשלה, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה.

גורם ישראלי שצוטט בדיווח אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות". לדבריו, "האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן - והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו. נהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו - או שהאיראנים יכניסו אותנו אליו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו אמש התייעצות ביטחונית דחופה, במקביל להערכות מצב שערך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בקריה בתל אביב. על פי הנמסר, הרמטכ"ל מקיים קשר ישיר עם בכירים מפיקוד המרכז של ארצות הברית ומהפנטגון.