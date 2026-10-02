ממשל ארצות הברית החליט להעביר למצרים חבילת סיוע צבאי בהיקף של 320 מיליון דולר, מבלי להטיל כל התניות או דרישות לשיפור מצב זכויות האדם והדמוקרטיה במדינה. ההחלטה מהווה תפנית משמעותית במדיניות החוץ האמריקאית כלפי קהיר.

במזכר רשמי שהועבר לאחרונה לקונגרס האמריקאי, נימקו בוושינגטון את ההחלטה בתפקיד המסייע והמרכזי שמילאה קהיר מאז פרוץ מבצע "זעם אפי" בחודש פברואר. הצעד מעיד על התגמשות ניכרת של הממשל האמריקאי כלפי המשטר המצרי, לאחר שבשנים קודמות הובילו דרישות הקונגרס להקפאת חלק מהכספים ולמתיחות דיפלומטית ביחסים בין שתי המדינות.

היקף הסיוע הצבאי השנתי הכולל שמעניקה ארצות הברית למצרים עומד על כ-1.3 מיליארד דולר בשנה, מה שהופך את צבא מצרים לאחד הנהנים הגדולים ביותר מהתקציבים הביטחוניים של וושינגטון במזרח התיכון. על פי נתוני Global Firepower לשנת 2026, מצרים מדורגת במקום ה-19 העולמי בזכות שילוב של כוח אדם אדיר ועוצמה כמותית חסרת תקדים.

הצבא המצרי מונה כ-438,500 חיילי סדיר, לצד כ-479,000 אנשי מילואים ו-300,000 אנשי כוחות ביטחון פנים, המהווים ביחד כוח של למעלה מ-1.2 מיליון איש. בזירה היבשתית מחזיקה קהיר בכ-3,620 טנקים, המציבים אותה במקום השישי בעולם. הטנקים מבוססים בחלקם על ייצור מקומי של טנקי M1A1 Abrams, לצד אלפי כלי רכב משוריינים ויותר מאלפיים קני ארטילריה.