בית המשפט העליון הוציא צו זימון לדיון דחוף בעתירות שהוגשו נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה למנוע את קיום הכנס הממלכתי השנתי לזכר מרן פוסק הדור, הגר"ע יוסף זצוק"ל. הדיון נקבע ליום רביעי הקרוב (ה' בתשרי תשפ"ז, 16.9.2026) בשעה 09:00 בבוקר, בפני הרכב השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וחאלד כבוב.

ההליך המשפטי מאחד שתי עתירות עיקריות: עתירת מפלגת ש"ס (בג"ץ 24801-09-26) שהוגשה באמצעות עו"ד גיא בוסי, ולצידה עתירה נוספת (בג"ץ 25758-09-26) שהוגשה באמצעות עו"ד שמעון שמואלי מטעם עמותת "חוקתי – חרדים למדינה ולשלטון הציבורי". שתי העתירות מכוונות נגד היועצת המשפטית לממשלה והמשרד לשירותי דת.

במוקד ההליך עומדת החלטת היועמ"שית לאסור על קיום הכנס העיוני שתוכנן להימשך שלושה ימים, בטענה של כניסה לתקופת בחירות. בעתירת ש"ס נטען כי הכנסת עיגנה במפורש בחוק את חובת המדינה לערוך כנס עיוני ביום מרן או במועד סמוך לו, וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים.

העותרים מחו על מה שהגדירו כאכיפה בררנית ופוליטית: בעוד אירועי הזיכרון הממלכתיים ליצחק רבין צפויים להתקיים חמישה ימים בלבד לפני מועד הבחירות, דווקא אירוע ההנצחה של מרן נדרש להידחות בשל טענות לזיקה מפלגתית.

בעקבות קביעת הדיון, פנו גופי התקשורת – תחנת הרדיו 'קול ברמה', תחנת הרדיו 'קול חי' וערוץ 14 – בבקשות דחופות לבית המשפט העליון להתיר את העברתו של הדיון בשידור חי וישיר. בבקשות שהוגשו הדגישו כלי התקשורת כי העתירה מעוררת סוגיה ציבורית ומשטרית מובהקת הנוגעת ליחס שבין חובה מפורשת בחוק לבין דיני תעמולת בחירות.

על פי הבקשות, הכרעה בסוגיה עשויה לחדד את גבולות סמכותה של הרשות המבצעת והייעוץ המשפטי ערב הבחירות. עוד הוסבר כי בשל העניין הציבורי העצום, לצד לוח הזמנים הקצר ומספר המקומות המצומצם באולם בית המשפט, הדרך היחידה שבה יוכל הציבור הרחב להיחשף לדיון ללא תיווך וללא עריכה היא באמצעות פתיחת הדלתות למצלמות ולמיקרופונים.

גופי התקשורת הוסיפו כי מאחר שהדיון מבוסס על טיעונים משפטיים ועקרוניים בלבד ואינו כולל שמיעת עדים או חשיפת ראיות רגישות, אין כל מניעה מהותית לקיומו של שידור ישיר כמקובל בעקרון פומביות הדיון.

בבקשה הנפרדת שהגישה תחנת 'קול ברמה', באמצעות עו"ד שי רובינשטיין, הועלתה זיקה ייחודית והיסטורית לעצם העתירה. התחנה הדגישה בפני השופטים כי היא הוקמה בעידודו ובברכתו הישירה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ומשמשת מאז ועד היום שופר מרכזי, תורני ומסורתי לרבבות שוחרי מורשתו ופסיקותיו ברחבי הארץ.

משכך, טענה התחנה, חובתה העיתונאית והמוסרית היא להביא את הדיון על כבודו ומורשתו של מקים התחנה ומנהיגם הרוחני של מאזיניה בשידור חזותי וקולי ישיר אל בתי ההמונים.

עורך הדין גיא בוסי, המייצג את ש"ס, כבר הודיע על הסכמתה המלאה של המפלגה לבקשות השידור. כעת, לאור סמיכות המועדים והצורך בהיערכות טכנית של צוותי השידור, ממתינים כלי התקשורת להחלטת בית המשפט.