פרשת הדרכונים: המשטרה סיימה לחקור את השר אלי כהן  

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה הרגישה שהתנהלה בעניינו של שר החוץ לשעבר, שר האנרגיה אלי כהן, כמו גם בעניינם של עובדי ציבור נוספים מהמשרד. החקירה התמקדה בחשד חמור לעבירות מתחום טוהר המידות והפרת אמונים.

הפרשה, שטלטלה את משרד החוץ, נפתחה בקול רעש גדול בחודש ינואר 2024 באישורו של היועץ המשפטי לממשלה. על פי החשד שנחקר ביאח"ה, שר החוץ לשעבר אלי כהן, יחד עם בכירים נוספים בלשכתו ובמשרדו, פעלו להנפקת דרכונים דיפלומטיים יוקרתיים לגורמים שונים שלא היו זכאים להם – וזאת משיקולים זרים ולא ענייניים.

במהלך החודשים האחרונים הפכה החקירה למסועפת במיוחד. חוקרי להב 433 גבו עדויות ונחתו עשרות מעורבים בפרשה, ותפסו מסמכים רבים ומדיה דיגיטלית במשרד החוץ ובמקומות נוספים. החקירה כולה לוותה באופן צמוד על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

התיק עבר להכרעת הפרקליטות

עם השלמת כלל פעולות החקירה בארץ, אישר והעביר ראש להב 433, ניצב מני בנימין, את סיכום התיק לראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט. ראש אח"מ אישר את סיכום החקירה והנחה להעביר את התיק רשמית לעיון והחלטת הפרקליטות, שתצטרך להכריע האם להגיש כתב אישום נגד שר החוץ לשעבר.

מדוברות המשטרה נמסר כי "היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה שהתנהלה בעניינו של שר החוץ לשעבר ח"כ אלי כהן, ובעניינם של עובדי ציבור מהמשרד, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות".