היועצת המשפטית לממשלה פנתה אתמול (יום ה') לבית המשפט העליון בדרישה למנוע את קידום המינויים לשני תפקידים בכירים ביחידה החדשה לחקירת שוטרים ואנשי השב"כ: מנהל היחידה והממונה על התיאום בעניין חקירת שוטרים. בהודעה שהוגשה לבית המשפט נכתב במפורש: "לא ניתן לקדם את השינוי במערכת אכיפת החוק בעיצומה של תקופת הבחירות".

ההודעה הוגשה במסגרת העתירות שהוגשו נגד תיקון פקודת המשטרה, הקובע הקמת יחידה חדשה לחקירת שוטרים ואנשי השב"כ. על פי התיקון, היחידה תפעל באופן נפרד ממערך התביעה הפלילית הרגיל ותהיה כפופה לשר המשפטים, שיקבע את תקציבה, וכן למנכ"ל משרדו.

במסמך שהוגש נטען כי שר המשפטים ומנכ"ל משרדו מתכוונים, ככל הידוע, לקדם את המינויים לשני התפקידים במהלך תקופת הבחירות. עוד צוין כי שר המשפטים טרם גיבש עמדה בנושא, וכי בקשתו להיות מיוצג בייצוג נפרד אושרה על ידי בית המשפט.

על פי טענת היועצת המשפטית, מינוי חברי הוועדה שאמורה לבחור את מנהל היחידה ואת הממונה טרם הושלם, והוועדה עצמה טרם הוקמה. יחד עם זאת, נטען כי לשר המשפטים השפעה משמעותית על שלושה מתוך חמשת חברי הוועדה. במסמך צוין כי הוועדה רשאית לפעול גם בהרכב של שלושה חברים בלבד, ולכן היא עשויה לדון במינויים או בפיטורים בהרכב שכולו מורכב מנציגי השר או מגורמים שהשר היה מעורב באופן משמעותי במינויים.

עוד נמסר כי קול קורא לתפקיד מנהל היחידה פורסם ביום כ"ז בסיוון (25 ביוני), והמועד להגשת המועמדויות נדחה שלוש פעמים, עד ליום כ"ד באב (16 באוגוסט). לתפקיד הממונה לא פורסם כלל קול קורא.

היועצת המשפטית הזהירה כי קידום המינויים יקבע עובדות מוגמרות עבור הממשלה שתוקם לאחר הבחירות. מנהל היחידה צפוי להתמנות לתקופה של שש שנים, והממונה לתקופה של שלוש שנים. לדבריה, אין כל דחיפות המצדיקה את השלמת המינויים בתקופת הבחירות, וקיים פתרון זמני המאפשר למח"ש להמשיך ולפעול.

בסיכום ההודעה נכתב: "יש להורות על מניעת ביצועם של צעדים לקידום הליכי המינוי לתפקיד המנהל ותפקיד הממונה בתקופת הבחירות". עוד נטען כי השלמת המינויים בשלב זה עלולה לפגוע בתפקוד מח"ש ובמערכת אכיפת החוק בתקופה הרגישה שלפני הבחירות.