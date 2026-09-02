בכנס שעסק במאבק באלימות כלפי עורכי דין, שנערך היום (יום רביעי), נשא נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, דברי אזהרה חריפים בנוגע להקצנת השיח המופנה כלפי מערכת המשפט. עמית הדגיש כי אלימות פיזית נובעת מאלימות מילולית, והפנה את האצבע המאשימה לעבר התבטאויות של דמויות ציבור ולשיח הקיצוני ברשתות החברתיות.

"האלימות כלפי עורכי דין ושופטים אינה צומחת בחלל ריק; והדרך לאלימות פיזית עוברת תחילה באלימות מילולית", כך אמר נשיא בית המשפט. הוא הוסיף: "ואם יש את נפשך לדעת את המצע עליו נזרעים זרעי האלימות כלפי מערכת המשפט, לך אל התבטאויות של אנשי ציבור, סור אל הרשתות החברתיות, ושם תמצא את התשובה".

בדבריו התייחס עמית לרצח עורך הדין ארבל פלדמן ז"ל, שאירע לפני כחודש ימים והוביל לשינוי באופי הכנס. לדבריו, מדובר בחלק מתופעה מדאיגה של אלימות, הן מילולית והן פיזית, המכוונת כלפי עורכי דין ואנשי מקצוע משפטיים בשל מילוי תפקידם.

נשיא בית המשפט העליון הזהיר כי הפגיעה בעורכי דין חורגת מעבר לנזק האישי שנגרם להם. לדבריו, כאשר עורכי דין ובני משפחותיהם נמצאים תחת איומים, הטרדות ואלימות, הם עלולים להימנע מלקבל תיקים מורכבים או בלתי פופולריים, דבר שפוגע ביכולתם של אזרחים לקבל ייצוג הולם.

עמית התייחס גם לאירועים חמורים שהתרחשו כלפי שופטים. הוא הזכיר את האירוע מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שבו, לדבריו, "שברו הפורעים חלונות ועציצים וגרמו נזק לביתו ולרכבו", בעוד סולברג ובני משפחתו שהו בבית.

"בכך נחצה הגבול שבין מחאה, חריפה ככל שתהיה, ובין ניסיון לפגוע בביטחון ובתחושת הביטחון של שופט ושל בני משפחתו, ולהרתיעו ממילוי תפקידו", כך אמר עמית, והגדיר את המעשה כ"חציית קו אדום".

נשיא בית המשפט העליון הוסיף כי "השתלחות תקשורתית בשופטים בשל פסקי דין שנתנו, הופכת לדבר שבשגרה". הוא הזכיר במסגרת זו מתקפות שהופנו כלפי סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט אורן סילברמן, וכלפי סגנית נשיא בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, השופטת רות שפילברג-כהן. לדבריו, מדובר בניסיונות להפעיל לחץ על שופטים בעקבות החלטותיהם השיפוטיות.

עמית תיאר גם את המצב בתוך אולמות בתי המשפט עצמם. לדבריו, שופטים נאלצים להוציא מאולמות הדיונים אנשים המפריעים למהלך ההליכים, ובמקרים מסוימים אף נסגרו דלתות בתי המשפט בפני הקהל מחשש להתפרעויות. במקרים קיצוניים, כך אמר, משמר בתי המשפט נדרש ללוות בעלי דין ועורכי דין עד לרכבם מחשש לפגיעה בהם.

נשיא בית המשפט העליון התייחס גם לתקופת מערכת הבחירות הנוכחית וקרא למיתון השיח. "מערכת בחירות היא מטבעה תקופה של מחלוקת, של ביקורת ושל מאבק על רעיונות ועל דרכה של המדינה", כך אמר. "אולם דווקא בתקופה כזו מוטלת על כולנו אחריות מוגברת לנהוג במתינות, לבחור את מילותינו בקפידה ולקיים שיח ענייני ומכבד".

בסיום דבריו הבהיר עמית כי האחריות למאבק באלימות אינה מוטלת על מערכת המשפט בלבד. לדבריו, גם לשכת עורכי הדין, רשויות האכיפה, נבחרי הציבור, התקשורת והציבור הרחב נושאים באחריות זו. "זהו מאבק על דמותה של החברה", סיכם נשיא בית המשפט העליון.