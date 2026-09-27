המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

משמרות המהפכה האיראניות הודיעו על לכידת רחפן תת-ימי אמריקאי שני מסוג REMUS 600 במצר הורמוז. לטענת האיראנים, הכלי ביצע פעולות ריגול ואיסוף מודיעין באזור האסטרטגי, ונתפס במסגרת מבצע לוחמה אלקטרונית מתואם. מומחים איראנים עובדים כעת על חילוץ נתונים מהרחפן.

הדיווח מתפרסם על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת במצר הורמוז, שדרכו ממשיכה ארצות הברית להעביר כמויות נפט עצומות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף בריאיון לכתב הישראלי ברק רביד כי במהלך סוף השבוע האחרון עברו במצר "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט - המספר הגבוה ביותר שנרשם עד כה. גורם ביטחוני אמריקאי בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט. בניגוד לרחפן התת-ימי האמריקאי הראשון שנלכד בידי איראן, מסוג Dive-LD, שלגביו טענה וושינגטון כי סבל מתקלה ולא נשא ציוד רגיש, טהראן טוענת כעת שהרחפן השני נתפס כשהוא שלם לחלוטין. לפי הטענה האיראנית, תפיסת הרחפן, יחד עם כלים קודמים שנלכדו, מעניקה לאיראן גישה לתכניות פינוי המוקשים של הפנטגון ולחומרה אוטונומית קריטית. רחפן רוסי חשף מאות רחפנים אוקראיניים אריה לוי | 23.09.26 מקרון: "לא אגיב לכל שטות שנאמרת" אריה לוי | 22.09.26 אם הדבר יאומת, תעמוד בפני ארצות הברית בעיית הנדסה לאחור רצינית, שכן מערכות מתקדמות אלו חושפות טכנולוגיות צבאיות רגישות לידי מומחים איראנים. רחפני REMUS 600 משמשים את הצבא האמריקאי למשימות מודיעין ימיות מתקדמות, וחשיפת יכולותיהם עלולה לפגוע ביתרון הטכנולוגי של ארה"ב באזור. הדיווח על לכידת הרחפן מתפרסם בעיתוי רגיש, כאשר נשיא טראמפ מצפה לשיחות נוספות עם איראן בהמשך השבוע, במסגרת המאמצים להגיע להסכם חדש עם טהראן. הנשיא הדגיש כי האיראנים מגלים עניין רב בהשגת הסכם, אך הבהיר שההצעות שהם מציגים אינן עונות על דרישותיו. "הם מעוניינים מאוד בהסכם", אמר טראמפ, "אך ההצעות שלהם אינן מקובלות עליי. הם מתחו את החבל יותר מדי".

הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים ( צילום: הבית הלבן )

כשנשאל האם הוא שוקל לחדש את התקיפות הצבאיות נגד איראן, השיב הנשיא בקצרה ובנחרצות: "אני תמיד חושב על זה". לפי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', טראמפ הודיע לעוזריו כי הוא מצפה לחדש את מערכת ההפצצות נגד איראן מיד לאחר בחירות האמצע שיערכו בחודש נובמבר.

מן העבר השני, משמרות המהפכה באיראן, המנהלים את המדינה מאז פרוץ הלחימה בחודש פברואר, הבהירו כי הם דוחים נוסחאות פשרה חדשות וערוכים היטב להמשך מלחמה ממושכת. משמרות המהפכה דורשים לחזור למתווה הדומה להסכם המוקדם שטראמפ גיבש בחודש יוני, הכולל הקלות בסנקציות על נפט, גישה לכספים המוקפאים ושיתוף פעולה בניהול מצר הורמוז.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען כי ארצו העבירה לוושינגטון תוכנית סדורה לפתיחת המצר בתוך שבעה ימים מרגע האישור האמריקאי. לדבריו, "שבעת הימים יתחילו כאשר ארה"ב תקבל את התוכנית", והוסיף כי "אם הם יקבלו את תוכנית שבעת הימים הזו, בסוף שבעת הימים מצר הורמוז יהיה פתוח". אולם נשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית בפומבי ואמר לעיתונאים: "הם הניחו הצעה אבל דחיתי אותה".