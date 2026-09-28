פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם אתמול (יום ב') הכחשה נחרצת לטענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז האסטרטגי.

ההכחשה האמריקנית מגיעה בעקבות אמירה של מפקד בכיר במשמרות המהפכה האיראנית, שטען כי לאיראן שליטה מלאה על המצר באמצעות "הצי" שלה.

"זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז בהודעה רשמית. "לאיראן אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו. כמו כן, איראן אינה שולטת במצר הורמוז – עובדה המוכחת על ידי אלפי הספינות שעברו בו בחופשיות, יחד עם למעלה ממיליארד חביות נפט, רק בחודשים האחרונים".

ההכחשה האמריקנית נסמכת על נתונים מבצעיים ממצר הורמוז, שדרכו עוברות מדי יום כמויות עצומות של נפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בראיון לכתב ישראלי כי במהלך סוף השבוע האחרון עברו במצר "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט – המספר הגבוה ביותר עד כה.

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גורם ביטחוני אמריקני בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט. העברת כמויות אלה מעידה על חופש השיט במצר, בניגוד לטענות האיראניות.