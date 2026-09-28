פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם אתמול (יום ב') הכחשה נחרצת לטענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז האסטרטגי.
ההכחשה האמריקנית מגיעה בעקבות אמירה של מפקד בכיר במשמרות המהפכה האיראנית, שטען כי לאיראן שליטה מלאה על המצר באמצעות "הצי" שלה.
"זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז בהודעה רשמית. "לאיראן אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו. כמו כן, איראן אינה שולטת במצר הורמוז – עובדה המוכחת על ידי אלפי הספינות שעברו בו בחופשיות, יחד עם למעלה ממיליארד חביות נפט, רק בחודשים האחרונים".
ההכחשה האמריקנית נסמכת על נתונים מבצעיים ממצר הורמוז, שדרכו עוברות מדי יום כמויות עצומות של נפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בראיון לכתב ישראלי כי במהלך סוף השבוע האחרון עברו במצר "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט – המספר הגבוה ביותר עד כה.
גורם ביטחוני אמריקני בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט. העברת כמויות אלה מעידה על חופש השיט במצר, בניגוד לטענות האיראניות.
בחודשים האחרונים ביצעו הכוחות האמריקניים סדרת תקיפות נרחבות נגד יכולות ימיות איראניות. התקיפות כללו פגיעה במתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. מטרת התקיפות, על פי פיקוד המרכז, היא לשחוק את יכולתה של איראן להוציא לפועל מתקפות נגד כלי שיט אזרחיים ומסחריים בנתיבי השיט הבינלאומיים.
ההכחשה האמריקנית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת במזרח התיכון ומאמצים דיפלומטיים להגיע להסכם עם איראן. הנשיא טראמפ אמר כי הוא מצפה לשיחות נוספות עם איראן כבר בהמשך השבוע, במסגרת המאמצים להגיע להסכם חדש עם טהראן.
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