בעוד הקונגרס האמריקאי עסוק בדיונים תקציביים, חברת לוקהיד מרטין מבהירה כי פעילות הייצור שלה נמשכת במלוא התאוצה. יו"ר התאגיד, ג'ין טייקלט, הודיע השבוע כי הוויכוחים התקציביים בבירה לא ישנו את תוכנית הייצור השנתית הקבועה של 156 מטוסי F-35 - קצב המהווה שיא בתחום מטוסי הקרב המתקדמים.

נתונים שפורסמו באתר WORLD DEFENSE NEWS מצביעים על כך שעד תום הרבע השני של השנה הנוכחית הספיקה החברה לספק 1,344 מטוסי F-35 ללקוחותיה במדינות שונות, בשלושת הגרסאות המבצעיות - A, B ו-C. כמות ההזמנות הממתינות למימוש עומדת כיום על 317 מטוסים, מה שמבטיח המשך אספקה רציפה לשנתיים הקרובות לכל הפחות.

מערך ספקים נרחב מאפשר המשכיות

מאחורי כל מטוס קרב מצויה רשת מורכבת של מאות ספקים הפרוסים ברחבי ארצות הברית ומחוצה לה. טייקלט הדגיש כי הביקוש המתמשך מצד הלקוחות וההזמנות הקונקרטיות הם הגורמים המכתיבים את קצב הייצור, ולא שיקולים תקציביים או פוליטיים חולפים. מערך הספקים הרחב מאפשר המשך ייצור גם בתקופות של אי-ודאות תקציבית.

מעבר לעסקאות המטוסים עצמם, החברה מקבלת הזמנות שוטפות בהיקף של 1.6 מיליארד דולר לייצור רכיבים ומערכות מתקדמות. צעד זה עולה בקנה אחד עם מדיניות הפנטגון לשדרג ולתחזק את היכולות המבצעיות של כ-1,300 מטוסי F-35 הפרוסים כבר כיום במדינות שונות ברחבי העולם.