ארה"ב תוקפת באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב ארה"ב תוקפת באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:42

במהלך שעות הלילה האחרונות השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) סבב תקיפות רחב היקף נגד מטרות צבאיות באיראן. התקיפות, המתבצעות כבר 12 לילות ברציפות, כוללות עשרות יעדים אסטרטגיים ברחבי המדינה - ביניהם מפקדות צבאיות, מתקנים לייצור טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב ומערכות הגנה חופיות ויכולות ימיות.

ההחלטה על המבצע הגיעה בעקבות ניסיון של משמרות המהפכה האיראניות לשגר טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקאיים באזור. בתגובה, צבא ארצות הברית פתח במבצע שמטרתו המוצהרת לצמצם את האיומים על למעלה מ-50 אלף החיילים האמריקאיים המוצבים במזרח התיכון, ולהגן על נתיבי השיט המסחריים ועל מדינות המפרץ. סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה על מתקפות טילים במספר אזורים סמוך לעיר אבאדאן, וכן על תקיפה אווירית באזור האי קשם. פיצוצים עזים נשמעו גם בבושהר, באהוואז ובאי קיש. הטלוויזיה הממלכתית באיראן אישרה כי משמרות המהפכה כיוונו קודם לכן אל בסיס אמריקני בירדן. ממלכת ירדן דיווחה כי יירטה בהצלחה חמישה טילים ששוגרו משטח איראן. במקביל, צה"ל יירט בגבול ירדן כלי טיס בלתי מאוישים ששיגרו מיליציות פרו-איראניות מעיראק. על פי דיווח של עיתון 'ניו יורק טיימס', תקיפות שביצעו ארצות הברית וערב הסעודית בעיראק הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, ביניהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית ויועצים טכניים.

צבא ארה"ב תוקף באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב צבא ארה"ב תוקף באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:39

העימות מתרחב גם לזירה הימית: חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" דיווחה כי כלי טיס בלתי מאוישים פגעו במכלית גז אמריקאית בנמל דמיאט שבמצרים. שלושה מקורות אישרו לסוכנות רויטרס כי האירוע גרם להתפשטות שריפה למכלית נוספת, אך ללא נפגעים.

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הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ התייחס לאירוע ואמר: "זה קצת מאותו דבר, זה הולך להתיישר", והוסיף ביחס לאיראן: "אנחנו צריכים להכות אותם קצת". יצוין כי לפני יומיים פרסמה הטלוויזיה האיראנית מפה ובה יעדים במזרח התיכון שעשויים לעמוד בפני מתקפת נקמה, כאשר בין היעדים שהופיעו במפה נכלל גם נמל דמיאט. לפי שעה לא ברור אם מדובר במתקפה מכוונת או באירוע אחר.

על פי דיווח של אתר אקסיוס, הנשיא טראמפ נפגש עם שר ההגנה הסעודי, חליד בן-סלמאן. מקורות המעורים בפרטים מסרו לרויטרס כי סעודיה מובילה מהלך להקמת קואליציה בינלאומית רחבה להגנה על ספינות בים האדום מפני מתקפות החותים מתימן. מגעים אינטנסיביים מתקיימים כעת עם עשרות מדינות ברחבי העולם במטרה להבטיח את חופש השיט בנתיבים הימיים החיוניים.

מאז קריסת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן החודש, קבוצות הנתמכות על ידי טהרן ברחבי המזרח התיכון פתחו חזיתות חדשות וחידשו עימותים בזירות שכבר היו פעילות. ההתפתחויות האחרונות מסבכות עוד יותר את הכוחות הפועלים בערב הסעודית, בעיראק, בלבנון ובירדן, ומרחיבות את המלחמה שעד לאחרונה התמקדה בעיקר במדינות שלאורך המפרץ הפרסי.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, מטרת התקיפות היא "לשחוק ולפגוע עוד יותר" ביכולתה של איראן להוציא לפועל מתקפות נגד כלי שיט אזרחיים ומסחריים בנתיבי השיט הבינלאומיים. בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים מתקדמים, ספינות חיל הים וכלי טיס בלתי מאוישים, במטרה לפגוע במדויק במטרות הצבאיות מבלי לפגוע באזרחים.