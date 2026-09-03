בשעות הלילה שבין יום רביעי ליום חמישי פרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) נתונים מפורטים על פעילות הכוחות האמריקניים לאכיפת המצור הימי המוטל על איראן. הפעילות נועדה להדק את החנק הכלכלי על המשטר בטהראן ולמנוע העברת סחורות וציוד צבאי.

לפי הנתונים הרשמיים שפורסמו, הצי האמריקני הסיט ממסלולם 86 כלי שיט מסחריים שניסו להגיע לנמלים איראניים או לצאת מהם. במקביל לכך, שלושה כלי שיט הושבתו במהלך הפעילות, ושני כלי שיט נוספים נבדקו על ידי כוחות אמריקניים שעלו עליהם. מטרת הבדיקות היא לוודא שהספינות אינן מפליגות לעבר איראן ואינן נושאות מטענים האסורים על פי תנאי המצור.

ארצות הברית חידשה את המצור הימי על איראן ב-14 ביולי השנה, לאחר שקרסו ההבנות הזמניות שנחתמו בחודש יוני. מאז חידוש המצור, הצי האמריקני מפעיל לחץ מתמשך על נמלי איראן ועל אזורי החוף, במטרה לשבש את התנועה הימית ולהקשות על שינוע סחורות, דלק וציוד צבאי לאיראן וממנה.

ערוצי אופוזיציה איראניים מדווחים כי המצור מתהדק באופן משמעותי בימים האחרונים. על פי הדיווחים, הצי האמריקני כבר אינו מסתפק במניעת כניסת ספינות לנמלים איראניים או יציאה מהם, אלא מזהיר בימים האחרונים גם ספינות איראניות מפני תנועה בין נמלים שונים בתוך המים הטריטוריאליים של איראן עצמה.

ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת על רקע חילופי אש שהתרחשו בשבוע האחרון, כאשר צבא ארה"ב תקף משגרי מוקשים ימיים של משמרות המהפכה במצר הורמוז, ובתגובה שיגרה איראן מטחי טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. במערכת הביטחון בישראל מגבירים את הדריכות לנוכח ההסלמה, מחשש שחילופי המהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.