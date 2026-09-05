פיקוד המרכז של הצבא האמריקני (סנטקום) פרסם אישור רשמי על תקיפה והשבתה של שלוש מכליות נפט גולמי איראניות באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן. הפעולה הצבאית האמריקנית בוצעה בתגובה ישירה לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני - נושאת מטוסים ומשחתת חמושה בטילים מונחים - שסיירו באזור במסגרת פעילותן השוטפת. על פי הדיווחים הרשמיים מצד הצבא האמריקני, שתי הספינות הצליחו להתחמק מהטילים שנורו לעברן, ולא נגרם כל נזק או נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים.

בעקבות ניסיון התקיפה הכושל, פתחו הכוחות האמריקניים במבצע ממוקד נגד שלוש מכליות נפט: המכלית "דוני" שהותקפה מול חופי חארג, המכלית "סטארק 1" שהושבתה ליד האי ג'אסק, והמכלית "קילו" שהייתה ריקה בעת התקיפה במפרץ עומאן. על פי ההודעה האמריקנית, התקיפות כוונו לנקודות קריטיות בספינות על מנת להשביתן לחלוטין, אולם רק לאחר שניתנה לצוותים אזהרה מפורשת ומוקדמת לנטוש את הספינות ולעבור לסירות הצלה. תיעוד שהגיע מכלי שיט סמוך חשף את רגעי האזהרה שהושמעה בשלוש שפות - עברית, פרסית ואורדו - כאשר ברקע נשמעו קולות של אנשי הצוות האיראני המנסים להבין את המצב רגעים ספורים לפני הפגיעה.

מפקד פיקוד המרכז, אדמירל בראד קופר, הבהיר בהצהרתו כי המכליות שהותקפו הן חלק מ"צי הצללים" האיראני, שערכו מוערך במיליארדי דולרים רבים והוא מהווה עורק כלכלי מרכזי למימון פעילות משמרות המהפכה וזרועותיה במזרח התיכון. קופר הדגיש כי המסר שארצות הברית מעבירה לאיראן מבוסס על משוואה ברורה של מחיר: ירי לעבר שתי ספינות אמריקניות יביא לגביית מחיר כלכלי משמעותי והשבתה של שלוש ספינות איראניות. בדבריו ציין כי ארצות הברית לא תהסס להמשיך ולפגוע בצי הנפט האיראני, שנותר חשוף וללא הגנה מספקת.

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מנגד, הדיווחים מטהרן היו חלקיים. באיראן אישרו כי המכלית שעגנה ליד האי חארג - מרכז אסטרטגי לייצוא נפט איראני - נפגעה מארבעה טילים וכי צוותה פונה ללא נפגעים, אך נמנעו מלהזכיר את הפגיעה בשתי המכליות הנוספות. התקרית הנוכחית מצטרפת לשורה של עימותים צבאיים באזור, שכללה תקיפה אמריקנית באי לאראק למניעת הצבת מוקשים ימיים במצר הורמוז, תגובה איראנית באמצעות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ, ותקיפה אמריקנית נרחבת נגד עשרות מטרות בדרום איראן. על רקע זה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר מפני אפשרות של תקיפות נוספות באתרים רגישים, תוך שהוא מגדיר את האירועים במפרץ כעימות צבאי מוגבל שמטרתו להגן על חופש השיט והאינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית.