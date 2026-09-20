מאות כטב"מים על מוסקבה: נאט"ו מעלה כוננות

לוחמים אוקראינים עם רחפן בשדה הקרב ( צילום: צבא אוקראינה )

בעוד אזרחי רוסיה מצביעים בבחירות לפרלמנט הנמשכות שלושה ימים, המלחמה במזרח אירופה ממשיכה לגבות מחיר כבד. אוקראינה שיגרה במהלך הלילה מתקפה נרחבת של כלי טיס בלתי מאוישים לעבר הבירה הרוסית, בעוד רוסיה המשיכה להפגיז את אזור קייב. במקביל, מנהיגי נאט"ו מעלים את רמת הכוננות וקוראים לאזרחיהם להיערך לאפשרות של התרחבות העימות.

על פי הדיווחים הרשמיים מרוסיה, צבא אוקראינה שיגר במהלך הלילה נחיל של כלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזור הבירה מוסקבה. משרד ההגנה הרוסי טוען כי מערכות ההגנה האווירית יירטו לא פחות מ-249 רחפנים. למרות היירוטים הרבים, נזק נגרם למספר מוקדים, ביניהם בית זיקוק נפט שספג פגיעה ישירה וגרם לפריצת שריפות. רשתות התעופה ברוסיה שובשו באופן משמעותי. נמל התעופה הבין-לאומי שרמטייבו הטיל הגבלות על התנועה האווירית, ובנמלי תעופה נוספים באזור נעצרו לחלוטין כל ההמראות והנחיתות.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:16

המתקפה במרחב מוסקבה גבתה גם חיי אדם. כלי טיס בלתי מאויש שפגע ישירות בבניין מגורים בן שלוש קומות גרם למותם של לפחות שני בני אדם ולפציעתם של חמישה נוספים, בהם שני ילדים. ברשתות החברתיות הופצו תיעודים המראים עמודי עשן עצומים מאזורי הפגיעה.

תקיפות נגד קטלניות באוקראינה

הלחימה לא נותרה חד-צדדית. במקביל למתקפה האוקראינית, הכוחות הרוסיים המשיכו להכות בעורף האוקראיני. גורמים רשמיים בקייב דיווחו כי שבעה בני אדם נהרגו כתוצאה מתקיפות רוסיות באזור הבירה האוקראינית, ביניהם שני ילדים.

על פי דיווח של ראש המחוז, אירוע קשה במיוחד התרחש בעיר פסטיב, שם נהרגו אם ובתה בתקיפה שכוונה לאזור, לצד נזק כבד שנגרם למספר בתים פרטיים.

ההסלמה בשדה הקרב משפיעה באופן ישיר על מדינות נאט"ו, שמתחילות להתכונן לתרחיש של התרחבות המלחמה מעבר לגבולות אוקראינה. בכירים ברחבי היבשת משמיעים בימים האחרונים אזהרות חמורות מפני האפשרות שמוסקבה תבחר לתקוף מדינות התומכות באוקראינה, באמצעות רחפנים או טילים.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, העריך כי מתקפה שכזו עשויה לקרות בטווח הזמן הקרוב. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, גיבה את דבריו, כינה את האזהרה "מבוססת היטב", ואף הציג תוכנית ממשלתית חדשה שנועדה להגן על תשתיות קריטיות בצרפת במקרה של תקיפה. גם ראש ממשלת הולנד, רוב יטן, הצטרף לקריאות והדגיש כי יש לקחת את האזהרות ברצינות רבה ולהראות נחישות מול מוסקבה.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

ברחבי אירופה מתבצעים כבר עתה צעדים מעשיים בשטח כהכנה לתרחישי קיצון. גרמניה החלה בצעדים להכנת מערך בתי החולים במדינה לאפשרות של עימות וקליטת נפגעים. ליטא מרעננת ומעדכנת את תוכניות הפינוי האזרחיות שלה, במיוחד לאור תמרונים צבאיים נרחבים שמקיימים כוחות בלארוסיים סמוך לגבול המשותף.

כוחות נאט"ו, הכוללים בין היתר חיילים מגרמניה ושוודיה, עורכים אימונים צבאיים מוגברים באי גוטלנד שבים הבלטי. בפינלנד, החולקת גבול ארוך עם רוסיה, העלו את רמת הכוננות הציבורית. הנשיא אלכסנדר סטוב פנה לאזרחים וביקש מהם "להתכונן נפשית לכך שמשהו יקרה", תוך שהוא רומז על האפשרות של חדירת כטב"מים רוסיים לשטח המדינה.