רגעי חרדה עברו הלילה (בין ראשון לשני) על תושבי המרכז והדרום, כאשר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של כ-5.5 בסולם ריכטר הורגשה בבתים רבים. הרעש, שמוקדו היה באזור מצרים בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, גרם לתנודות ניכרות במבנים רבי קומות ולרגעי בהלה בקרב משפחות שהתעוררו משנתן.

על פי נתוני המכון הסיסמולוגי, מוקד הרעידה התרחש בעומק של כעשרה קילומטרים באזור מצרים, מצפון-מזרח לשארם א-שייח'. הרשויות במצרים דיווחו כי הרעש הורגש בעוצמה גם בקהיר ובמחוזות נוספים, שם נרשמה בהלה בקרב האזרחים. הסהר האדום וגורמי החירום במצרים אישרו כי לא נרשמו נפגעים או נזק לרכוש.

"הרגשתי שהרצפה זזה מתחת לרגליי"

בישראל, הרעידה הורגשה בעיקר בבנייני מגורים גבוהים במרכז הארץ ובשפלה. תושבים רבים דיווחו על רגעי חרדה ועל נזקים קלים בבתים, כאשר ספרים נפלו ממדפים ורהיטים זזו ממקומם.

ר' יעקב, תושב אלעד המתגורר בקומה רביעית, משחזר את הרגעים: "קמתי משינה כדי לשתות מים, ופתאום הרגשתי שהרצפה מתחת לרגליי פשוט זזה. הספרים במדף העליון של ארון הספרים החלו להחליק. בחסדי ה' זה נעצר תוך כמה שניות".

משה, אברך ממודיעין עילית ששהה אותה שעה בכולל חצות, מספר: "ישבתי ולמדתי, כשלפתע הסטנדר התחיל לרעוד. המנורות בבית המדרש נעו מצד לצד. חייגתי לאשתי לבדוק שהכל כשורה. בסיעתא דשמיא הילדים המשיכו לישון ולא הרגישו דבר, אבל הלב פקם במהירות עוד דקות ארוכות".

בחסדי שמיים – אין נפגעים

מפיקוד העורף ומארגוני ההצלה נמסר כי בחסדי שמיים לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק לרכוש בכל רחבי הארץ. גם במצרים, למרות שהרעש הורגש בעוצמה רבה, לא נרשמו נפגעים בנפש.

מומחים ציינו להרגעת הציבור כי מצרים אינה נמצאת על פני אגן זעזועים מרכזי, אך הקרבה לאזורים פעילים כמו מפרץ סואץ ומפרץ עקבה מביאה לעיתים לתנודות מסוג זה. רעידות אדמה בעוצמה דומה התרחשו באזור גם בעבר, כאשר רעידות אדמה קטלניות התרחשו במדינות אחרות ברחבי העולם.

הרשויות ממשיכות לעקוב אחר המצב ומעדכנות כי לא צפויות רעידות משנה משמעותיות. תושבים מתבקשים להישאר רגועים ולפנות לגורמי החירום במקרה של צורך.