אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ועדת הבחירות המרכזית קיבלה החלטה משמעותית והחזירה את היכולת של המפלגות לעקוב בזמן אמת אחר נתוני ההצבעה בקלפיות. ההחלטה, שהתקבלה ברוב של 19 תומכים מול 11 מתנגדים ו-3 נמנעים, מהפכת את החלטתו התקדימית של יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, שאסרה על השימוש באפליקציות כמו "אלקטור".

ההכרעה אימצה את העמדה שהציג יועמ"ש הליכוד, עו"ד אילן בומבך, ומהווה ניצחון ברור לליכוד ולמפלגות החרדיות שהתנגדו בחריפות להחלטת סולברג. המשמעות המעשית היא חזרת היכולת של המפלגות לנהל מערכי המרצת בוחרים ביום הבחירות על בסיס מידע שוטף מהשטח. ההחלטה התקבלה לאחר שבג"ץ הורה להחזיר את הסוגיה לדיון מחדש במליאת הוועדה. בדיון שהתקיים לפני מספר ימים בפני הרכב של שלושה שופטים, הביעו השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחאלד כבוב ספקות משמעותיים באשר לסמכותו הבלעדית של סולברג להכריע בנושא ללא כינוס מליאת הוועדה. השופטים הציעו מתווה פשרה: להשיב את ההכרעה למליאת ועדת הבחירות המרכזית – גוף פוליטי שבו נהנות סיעות הקואליציה מרוב מובנה. בא כוח הליכוד, עו"ד אילן בומבך, תקף במהלך הדיון את העיתוי והסמכות, ושאל מדוע ההנחיה פורסמה באוגוסט בניגוד גמור לכל מה שהשופטים קבעו בעבר.

( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

כעת, הכדור חוזר לבית המשפט העליון, שצפוי לדון בנושא ביום רביעי הקרוב בשעה 08:00 בבוקר. ההכרעה הסופית תקבע האם המפלגות אכן יוכלו להשתמש באפליקציות ההמרצה ביום הבחירות, או שבג"ץ יבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית.

בהנהגת הליכוד והמפלגות החרדיות רואים בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית ניצחון חשוב, המאפשר להם לנהל את מערכי ההמרצה שלהם באופן יעיל ביום הבחירות. השאלה היא האם בג"ץ יאשר את ההחלטה או יבטל אותה בדיון שייערך ביום רביעי.