פרקליטות מחוז חיפה הגישה הבוקר (רביעי) כתב אישום חמור נגד ח'מיס סואעד, תושב חוסנייה שבגליל בשנות ה-30 לחייו, בחשד שהזדהה עם ארגון הטרור דאעש, למד על לחימה וייצור אמצעי לחימה, וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות הארגון בחו"ל. יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

המעצר בוצע בשבועות האחרונים במסגרת פעילות משותפת של היחידה המרכזית של מרחב גליל במשטרת מחוז צפון ושירות הבטחון הכללי. החקירה חשפה כי הנאשם הביע הזדהות עם ארגון הטרור דאעש, צפה בתכני הדרכה מפורטים אודות לחימה, שימוש בכלי נשק, ייצור טילים ורחפנים למטרות טרור, וביצע אימונים מעשיים.

מהחקירה עלה כי סואעד חשף עצמו באופן שיטתי לתכנים המזוהים עם ארגון דאעש, אימץ את האידאולוגיה של הארגון, וצרך חומרי הדרכה מפורטים. על פי החשד, הוא למד על טכניקות לחימה שונות, התנסה בשימוש בכלי נשק, ואף רכש ידע על ייצור אמצעי לחימה מתקדמים כגון טילים ורחפנים שיכולים לשמש למטרות טרור.

כתב האישום שהוגש לבית המשפט השלום בחיפה מייחס לנאשם עבירות חמורות של הזדהות עם ארגון טרור והכנות לפעילות עוינת. הפרקליטות מבקשת להותירו במעצר עד תום ההליכים, בטענה שמדובר באדם שהפנים את האידאולוגיה הקיצונית של דאעש ופעל באופן מעשי להצטרף לפעילות הארגון.

משירות הביטחון הכללי והמשטרה נמסר בהודעה משותפת: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל פועלים בנחישות נגד כל פעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה ונגד כל פעילות במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים, וימשיכו לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל".