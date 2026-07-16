יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, התייחס בריאיון שהעניק לכאן חדשות למצבה המורכב של מפלגתו בסקרים האחרונים. למרות הנתונים הלא מחמיאים שמציבים את המפלגה בסכנת אחוז החסימה, הפגין גנץ ביטחון רב והצהיר כי למפלגתו קיים בסיס תמיכה רחב בציבור הישראלי.

"יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה", מסר גנץ בתשובה לשאלה על מצב המפלגה. כשנשאל מיהם אותם בוחרים פוטנציאליים שאליהם הוא מכוון, השיב כי מדובר ב"כל הציבור השפוי בישראל, אם הוא לא מגזרי". גנץ שיתף בתחושותיו מהשטח והוסיף: "אני הולך ברחוב ומקבל הרבה מאוד פניות כמו 'אל תפסיק', 'תנצח', 'אנחנו חושבים כמוך'".

יו"ר כחול לבן הבהיר כי מטרתו היא להציג "אחדות ציונית רחבה", והוסיף: "אני מבין שהדרך היא קשה, אני עוד יותר מבין שהיא חיונית". גנץ ציין כי הוא מודע לכך שהצהרותיו עלולות לגרור תגובות ציניות, בייחוד במרחב הווירטואלי, ואמר בחיוך: "מישהו יקרא את מה שאנחנו מדברים עכשיו ויקשקש את עצמו לדעת ברשת: 'בני גנץ תפסיק לבלבל את המוח בלה בלה בלה', אני אשתדל לשכנע כמה שיותר אנשים".

הקריאה לאיחוד כוחות במרכז

בהמשך הריאיון התווה שר הביטחון לשעבר את האסטרטגיה הפוליטית שלדעתו נדרשת בעת הזו. גנץ טען כי על מחנה המרכז להתאחד תחת קורת גג פוליטית אחת, והדגיש כי המרכז הפוליטי חייב להתגבש לכדי "ארגון פוליטי אחד שמייצג את הרעיון הזה - ויוכל לכפות ממשלה כזאת".

במבט צופה פני עתיד לקראת מערכת הבחירות, הצהיר גנץ כי הוא פועל באופן אקטיבי "להקים את 'הגוש של ישראל'". הוא הבהיר כי משוכנע לחלוטין שזהו המהלך הפוליטי המתבקש והנכון ביותר, והזהיר מפני התרחיש האלטרנטיבי: "נלך לממשלה צרה שנשענת על המפלגות הערביות".