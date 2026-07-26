רעידת אדמה התרחשה בסוף השבוע (שישי) במערכת האכיפה באינדונזיה, כאשר פברי אדריאנסיה, שכיהן עד לאחרונה כסגן התובע הכללי לענייני פשיעה מיוחדת, נעצר בחשד חמור להלבנת הון ומעורבות בפרשיות שוחד. המעצר הדרמטי מגיע לאחר שבחיפושים בנכסיו התגלו ממצאים מזעזעים: 74 קילוגרמים של מטילי זהב טהור וכ-19 מיליון דולרים במזומן במטבעות שונים.

אדריאנסיה, שנחשב לאחד הסמלים הבולטים במאבק נגד השחיתות במדינה, הפך בן לילה מרודף לנרדף. הפשיטות על ביתו בעיר סנטול שבמחוז בוגור חשפו לא רק את הזהב והמזומנים, אלא גם רשת מסועפת של חשדות למעשי שוחד והטיית חקירות בתיקים רגישים.

10 שעות של חקירה דרך המרתף

הדרמה הגיעה לשיאה ביום שישי בצהריים, כאשר אדריאנסיה זומן לחקירה במטה התובע הכללי בג'קרטה. כדי להימנע מעיני התקשורת שהמתינו בכניסה הראשית, הוברח הבכיר לשעבר דרך חניון המרתף של המבנה. בתום חקירה מרתונית שנמשכה כמעט 10 שעות, הודיע סגן התובע הכללי לענייני פיקוח, רודי מרגונו, כי אדריאנסיה הוגדר רשמית כחשוד והוחלט לעוצרו ל-20 ימים לפחות.

על פי החשד, אדריאנסיה ניצל את מעמדו הבכיר כדי להלבין כספים ולסגור תיקי חקירה בעלי פרופיל גבוה. בין הפרשיות שבהן מוזכר שמו: פרשת חברת הביטוח הממשלתית ASABRI, פרשת חברת הפלדות קראקאטו, וחשדות לשוחד בעסקאות אספקת פחם לתחנות כוח. כידוע, אינדונזיה מתמודדת כבר שנים עם תופעות נרחבות של שחיתות במערכות השלטון, אך מעצרו של מי שהיה אמור להוביל את המאבק בשחיתות מהווה מכה קשה לאמון הציבור.

"זהו ציד מכשפות" - טען החשוד

עם יציאתו ממשרדי התובע הכללי בשעות הלילה המאוחרות, סירב אדריאנסיה ללבוש את מדי המעצר הכתומים ומנע מהשוטרים לאזוק אותו - צעד שעורר סערה נוספת בתקשורת המקומית. "אני מרגיש שזהו תהליך של קרימינליזציה וציד מכשפות", טען בפני העיתונאים. "הראיות שהוצגו בפניי דורשות בדיקה מעמיקה הרבה יותר. המעצר הזה נעשה בחיפזון ובצורה לא הוגנת".

כשנשאל על 74 הקילוגרמים של הזהב שנמצאו בביתו, השיב בקרירות: "תשאלו את החוקרים. זהות הבעלים של הזהב והשימוש שנעשה בו יתבררו בחקירה שלהם". גם עורך דינו, פברי דיאנסיה, חזר על הטענות וציין כי מרשו מקווה שההליך המשפטי יתנהל באופן הוגן ושקוף.

דומה לפרשיות שחיתות נוספות באזור

פרשת אדריאנסיה מצטרפת לשורה של פרשיות שחיתות ענק שנחשפו לאחרונה במדינות אסיה. בעיראק, למשל, החרימו רשויות החוק לאחרונה כ-375 קילוגרמים של זהב ועשרות מיליוני דולרים במסגרת מבצע "עמוד השחר" נגד שחיתות שלטונית. גם שם, כמו באינדונזיה, התגלו מטמוני זהב ומזומנים עצומים בבתי בכירים ופוליטיקאים.

בישראל, רשות המסים והמשטרה חשפו לאחרונה פרשת שחיתות ענקית ברשות המסים, כאשר עובדי הרשות אפשרו החזרי מס פיקטיביים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים תמורת שוחד. התופעה של ניצול מעמד ציבורי למטרות אישיות נראית כמגיפה עולמית שמערכות האכיפה מתקשות להתמודד איתה.

החקירה בעניינו של אדריאנסיה נמשכת, וברשויות האכיפה הבהירו כי צפויים מעצרים נוספים ככל שייחשפו פרטים חדשים על רשת הלבנת ההון. המקרה מעורר שאלות קשות על יכולתן של מדינות מתפתחות להילחם בשחיתות כאשר גם מי שאמורים להוביל את המאבק מעורבים בה עד צוואר.