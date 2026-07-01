במהלך דרמטי, הצליחה איראן לסחוט מממשל טראמפ שחרור של שלושה מיליארדי דולרים מנכסים מוקפאים ברחבי העולם. על פי דיווח שפורסם היום (רביעי) ב'אל-ערבייה' הסעודי, ההסכמות הושגו באמצעות שיחות עקיפות עם מתווכים קטאריים, בזמן שטהראן מסרבת לנהל דיאלוג ישיר עם ארצות הברית.

לפי הדיווח, איראן איימה כי לא תהיה כל התקדמות במשא ומתן עד שהסכום ישוחרר באופן מיידי. האיום הביא את הממשל האמריקני להיעתר לדרישה, למרות שהשיחות על תוכנית הגרעין טרם החלו באופן רשמי. מדובר בכמעט פי-שניים מהסכום ששחרר הנשיא ברק אובמה ב-2015 במסגרת הסכם הגרעין, אז לאחר התחייבויות איראניות מפורשות.

הכסף יגיע ישירות לטהראן

בניגוד גמור להצהרותיו הפומביות של הנשיא טראמפ, עולה מהדיווח הסעודי כי הכסף ישוחרר ישירות לאיראן ולא יעבור דרך ארצות הברית לצורך רכישת סיוע הומניטרי. המשמעות המעשית היא שטהראן תוכל לממן את פעילות הטרור שלה ברחבי המזרח התיכון ולשקם את יכולותיה הצבאיות שנפגעו קשות במהלך השנה האחרונה.

גורם איראני רשמי אישר אתמול כי "נוכל להשתמש בכסף הזה לכל צורך שהוא ובכל מטבע". ההצהרה מבהירה כי לא יהיה כל פיקוח אמריקני על השימוש בכספים, בניגוד להסכמות קודמות שכללו מנגנוני בקרה. הכסף צפוי להיות מועבר מקטאר, שם מוחזקים כשישה מיליארדי דולרים בנכסים איראניים נוספים.

משא ומתן על מצר הורמוז

במקביל לשחרור הכספים, מתנהל משא ומתן נוסף בנושא מצר הורמוז, שבו שולטת איראן דה-פקטו. על פי הצעה עומאנית שמונחת על השולחן, ייגבו כספים עבור כל מעבר במצר בשיתוף פעולה איראני-עומאני. ההצעה מעוררת מחלוקת חריפה, שכן היא קובעת תשלום על מעבר במים בינלאומיים בניגוד לחוק הימאות הבינלאומי.

המשלחות האמריקאיות והאיראניות צפויות לחזור למדינותיהן בימים הקרובים כדי לדון בהצעה העומאנית. בוושינגטון מתגברת הביקורת על הממשל בעקבות הוויתורים הכבדים, כאשר גורמים בקונגרס טוענים כי טראמפ נכנע לסחיטה איראנית ללא קבלת דבר בתמורה.