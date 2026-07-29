פרשת ריגול חמורה נחשפה במערכת הביטחון: כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששירת בשירות סדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בצה"ל, בחשד לעבירות ריגול לאיראן ובניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. רוב פרטי הפרשה אסורים בפרסום בשלב זה.

על פי גורם בכיר המעורה בפרטים, שצוטט בכאן חדשות, מדובר באחת הפרשיות החמורות ביותר שנחשפו מתוך יחידה רגישה ומסווגת בצה"ל. החשד מתמקד בפעילות שעלולה הייתה לסכן את ביטחון המדינה ולחשוף מידע מסווג לידי גורמי אויב.

"מדובר בבדיחה לא מוצלחת"

עורך דינו של החשוד, עו"ד נתי רום, דחה בתוקף את האישומים. "המדובר באירוע איזוטרי שטומן בחובו לכל היותר חוסר זהירות", מסר רום. "יש להצר על כך שאדם שהקדיש את חייו למען בטחון המדינה תוך מחירים אישיים כבדים מוצא את עצמו נאשם בעבירות ביטחון וכלוא כאילו היה מחבל נוחבה".

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לדבריו, "אין כל טענה שהלקוח שלי פעל ממניע שלילי, תאוות בצע ובוודאי שלא רצון לפגוע בבטחון המדינה. מדובר בבדיחה לא מוצלחת, ותו לא. לטעמי העובדות אינן מקימות את יסודות העבירות שיוחסו למרשי ואנחנו נוכיח את זה במהלך ניהול התיק ולאחר שניחשף לחומרים".

ביקורת על מערכת הביטחון

עו"ד רום הוסיף ביקורת חריפה על אופן הטיפול בתיק. "הרצון של מערכת הביטחון לקדם הסברה לטובת שמירה על בטחון המידע והזהירות משיח עם גורמים עוינים הוא מובן ואף ראוי להערכה", אמר. "לצד זאת צר לי שהדברים נעשים על גבם של אזרחים מסורים ואכפתיים שלא עשו דבר".

הפרשה הנוכחית מעוררת דאגה מיוחדת בשל מעמדו של החשוד כמי ששירת ביחידה מסווגת, דבר שעלול היה לאפשר לו גישה למידע רגיש במיוחד.