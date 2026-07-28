בגילוי מפתיע במיוחד, חשף שר הביטחון ישראל כ"ץ היום (שני) בוועידת הביטחון של ערוץ 14 פרטים חסויים על שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארצות הברית מול איראן. לדברי השר, מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן - והאיראנים מודעים לכך.

"מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן, והאירנים יודעים על כך", אמר כ"ץ בריאיון לכתב נועם אמיר. השר הבהיר כי מדובר בשיתוף פעולה מבצעי הדוק בין שתי המדינות, תוך שהוא מדגיש את העצמאות המבצעית של ישראל.

"האמפרייה השחצנית התרסקה"

בסקירת המצב הביטחוני מול תהרן, עמד שר הביטחון על המפלה של הציר האיראני. "האמפרייה השחצנית שאימה להשמיד את ישראל - התרסקה", אמר כ"ץ והוסיף: "הודענו בצורה הכי ברורה, אם יירו על ישראל - נתקוף בכל העוצמה. אנחנו ערוכים להכות באיראן 'כחול לבן'".

השר התייחס גם לפסגה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וחידד את השוני בתפיסות בין המדינות. "לארה"ב יש אינטרסים באיראן שחורגים מאלו של ישראל", ציין כ"ץ, תוך שהוא מדגיש את העצמאות הישראלית בקבלת החלטות.

איומים על ראש הממשלה

בהתייחסות מדאיגה במיוחד, מסר שר הביטחון כי "אנחנו יודעים לומר בוודאות שהאיראנים מנסים לפגוע ברה"מ נתניהו". השר לא פירט את מקורות המידע, אך הבהיר כי מערכת הביטחון מודעת לאיומים ונוקטת באמצעים מתאימים.

כאשר נשאל לגבי תגובה ישראלית ליירוט הכטב"ם העיראקי בגבול ירדן, סיפק כ"ץ תשובה קצרה וממוקדת: "אנחנו יודעים איך לנהל את העניינים - אנחנו ערוכים". התשובה המדודה משקפת את המדיניות הישראלית שלא לחשוף פרטים מבצעיים מראש.

הנחיות חדשות ביהודה ושומרון

במקביל לזירה האיראנית, התייחס שר הביטחון גם למצב הביטחוני ביהודה ושומרון. "הנחתי להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו", אמר כ"ץ, והוסיף כי הוא הורה להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף.

השר פירט את המודל המבצעי: "לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור א-שאמס, שפונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה שם באופן קבוע". כ"ץ הבהיר כי הנשיא האמריקני "מבין שישראל לא תיסוג מאזורי החיץ בלבנון, בעזה ובסוריה".

ממצאים מהשטח

שר הביטחון שיתף גם מממצאיו מביקור שערך בשטח. "ביקרתי בעזה לפני שבוע - עדיין יש שם מנהרות עצומות", חשף כ"ץ. בתשובה לשאלה על הקמת גרעיני נח"ל ברצועה עוד לפני הבחירות, השיב: "העיתוי הנכון יהיה ברגע שיוכרז שחמאס לא עמד בהסכם".

הגילויים של שר הביטחון מצביעים על מציאות ביטחונית מורכבת בכמה זירות במקביל, תוך שישראל שומרת על עצמאות מבצעית לצד שיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית. ההודעות הברורות כלפי איראן משקפות את הנחישות הישראלית להגיב בעוצמה לכל ניסיון תקיפה.