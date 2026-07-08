ביתו של חמינאי לאחר החיסול ביתו של חמינאי לאחר החיסול 10 10 0:00 / 0:50

לראשונה מאז חיסולו של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, נחשף תיעוד מתוך הריסות מתחם "חוסייניית האימאם חומייני" בטהרן. במקום זה, המהווה את אחד מסמלי המשטר המרכזיים, מצא המנהיג האיראני את מותו במהלך התקיפה האווירית של חיל האויר הישראלי בשבת פרשת זכור.

בסרטון שפורסם בשעות האחרונות ברשתות החברתיות ובערוצי התקשורת של הרפובליקה האסלאמית, נראים ממדי ההרס במתחם השלטוני. האולמות רחבי הידיים, השטיחים ואזורי קבלת הפנים שבהם נהג חמינאי להיוועד עם צמרת הממשל ומפקדי משמרות המהפכה, הוחלפו בקורות פלדה מעוכות, גלי בטון וערימות עפר. התיעוד נושא את התאריך חודש אספנד 1404 לפי לוח השנה הפרסי, המקביל למרץ 2026, ומנציח את רגעי המפנה הדרמטיים. כלי התקשורת באיראן ממשיכים למסגר את האירוע כ"תוקפנות אמריקנית נפשעת" שהביאה לחורבן המבנה ולמותו של המנהיג. ערפל קרב ודיווחים סותרים בדרך למפלגה החדשה: טרופר גייס את דוברו של נתניהו דוד קליין | 07.07.26 "לא הייתי עושה את זה בחיים": פעיל הימין מודה בתמיכה בבנט דוד קליין | 07.07.26 3 יום החיסול התאפיין בערפל קרב כבד ובדיווחים סותרים. עם הישמע הפיצוצים העזים ברובע השלטוני של הבירה, נפוצו שמועות רבות ברשתות על גורלו של חמינאי. רק כעבור שעות של חוסר ודאות הוציאו הרשויות בטהרן הודעה רשמית המאשרת את דבר מותו בתקיפה, במסגרת מבצע "שאגת הארי". כזכור, בתקיפה נהרגו לצד חמינאי מספר קצינים בכירים ובני משפחה. המתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית פגעה במתחם מגוריו ולשכתו של המנהיג, והותירה את המשטר האיראני במשבר תאולוגי ופוליטי חסר תקדים.

עלי חמינאי

מאתר הרס לאנדרטת זיכרון

מהסרטון הנוכחי עולה כי המשטר פועל לשמר את זירת ההרס ולהפוך אותה לאתר עלייה לרגל ולמוקד זיכרון לאומי. על פי הכתוביות המלוות את התיעוד, שונה שמו של המקום ל"חוסייניית שהיד הציבור", במטרה לקבע את מעמדו ההיסטורי של חמינאי בקרב תומכי השלטון.

יצוין כי בימים אלו מתקיימים טקסי הלוויה ממלכתיים עצומים עבור המנהיג המחוסל. ההערכות הרשמיות דיברו על 18 עד 35 מיליון משתתפים בטקסים השונים ברחבי איראן, כאשר בטהרן לבדה הגיעו כ-20 מיליון איש. מסע ההלוויה הסתיים ב-9 ביולי בעיר משהד שבצפון-מזרח איראן, שם נטמן חמינאי.

המהלך להנצחת אתר החיסול מצטרף לשורה של מחוות סמליות שביצע המשטר האיראני בחודשים האחרונים. בין היתר, עיראק הנפיקה בול דואר ממלכתי מיוחד לציון מסע ההלוויה ההמוני שעבר גם בשטחה, כאשר שר התקשורת העיראקי הבהיר כי הבול מיועד "להנצחת מותו של אייתוללה העצום, המנהיג מר עלי חמינאי".

רקע החיסול לטענת האיראנים - צילום: רשתות חברתיות רקע החיסול לטענת האיראנים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32

בינתיים, בנו של המנהיג המחוסל, מוג'תבא חמינאי, שנטל על עצמו את תפקיד המנהיג העליון החדש, נותר הרחק מעין הציבור. גורמי ביטחון איראניים דחו את בקשתו להשתתף בקבורת אביו במשהד, בשל החשש הממשי שישראל תנצל את המעמד כדי לחסלו או כדי לאתר את מקום מחבואו.