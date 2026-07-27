כך נראית ההצבעה בליכוד הבוקר

הקרב הפנימי בליכוד הגיע הבוקר (שני) לשיאו: בשעה 11:00 נפתחה ההצבעה בוועידת המפלגה, שבמסגרתה צפויים כ-4,000 חברי מרכז הליכוד להכריע בשלוש הצעות מרכזיות שמקדם יו"ר המפלגה וראש הממשלה בנימין נתניהו. במוקד הסערה: בקשתו להרחיב את מספר השריונים שברשותו ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

ההצבעה, שתימשך עד השעה 20:00 הערב, תקבע את גורל המתווה החדש שנתניהו מבקש לקדם. בבחירות הקודמות אישר המרכז לראש הממשלה לשריין חמישה מועמדים במקומות עד מספר 40 ברשימה, אך הפעם הוא מבקש להגדיל את מספר השריונים לשמונה, במקומות 2 עד 29 ברשימה לכנסת ה-26. לצד הצבעה על הרחבת השריונים, חברי המרכז מצביעים גם על שתי הצעות נוספות: תיקון שיאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד, וכן תיקון נוסף לחוקת המפלגה לקראת הבחירות. שלוש ההצעות יחד מהוות שינוי משמעותי במבנה הפנימי של המפלגה לקראת המערכה הבחירתית. מערכת תמיכה מאורגנת ילדים תועדו כשהם זורקים אבנים בשבת, ראש העיר תקף: "נישאר חילוניים" משה כץ | 25.07.26 סוף טרגי לחיפושים: גופת הגבר שנעלם אותרה הבוקר משה כץ | 26.07.26 לקראת פתיחת ההצבעה הפעילה לשכת ראש הממשלה מאמץ מאורגן לגיוס תמיכה בהצעות. על פי הפרסום של העיתונאית דפנה ליאל, שרים וחברי כנסת פרסמו ביממה האחרונה סרטוני תמיכה הקוראים לחברי המרכז להצביע בעד שלוש הצעותיו של נתניהו. המהלך בוצע לאחר לחץ שהופעל מצד לשכת ראש הממשלה, למרות שלחלק מהבכירים אין אינטרס אישי בהגדלת מספר השריונים - שעלולה דווקא לדחוק אותם לאחור ברשימה. בין הבכירים שפרסמו סרטוני תמיכה: יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השרים ישראל כ"ץ, אלי כהן, מירי רגב, מיקי זוהר, יואב קיש, חיים כץ, שלמה קרעי, ניר ברקת, יו"ר הקואליציה אופיר כץ ועוד. גם ראש הממשלה נתניהו עצמו פרסם קריאה ישירה לחברי המרכז לתמוך בכל שלוש ההצעות.

ראש הממשלה נתניהו מבקש ממרכז הליכוד להצביע בעד ההצעות שלו ראש הממשלה נתניהו מבקש ממרכז הליכוד להצביע בעד ההצעות שלו 10 10 0:00 / 0:25

על פי הדיווח של העיתונאי מיכאל שמש, יועצו של נתניהו, נבו כץ, יצר קשר ישיר עם חברי כנסת מהליכוד וביקש מהם לצלם סרטוני תמיכה לקראת ההצבעה. המהלך משקף את החשיבות שמייחסת לשכת ראש הממשלה להצבעה ואת הרצון להבטיח רוב ברור בוועידה.

המחנה המתנגד מתארגן

מנגד, גם במחנה המתנגדים להצעות גויסו הכוחות. ח"כ דוד ביטן, יו"ר "הליכוד העולמי", הפיץ מסר לחברי ועידת הליכוד שבו קרא להתנגד להצעות, תחת הכותרת: "מצילים את ראש הממשלה והליכוד מחיים כץ". המסר משקף את המתיחות הפנימית סביב הרחבת סמכויות השריונים של נתניהו והחשש מריכוז כוח רב מדי בידי יו"ר המפלגה.

ההצבעה מתקיימת על ידי כ-4,000 חברי מרכז הליכוד, שנבחרו בבחירות הפנימיות שנערכו בסוף שנת 2025 - לראשונה מאז שנת 2012. מתוך חברי המרכז, כאלף ממשיכים לכהן מכוח כהונתם הקודמת, בעוד שכ-3,000 נבחרו לראשונה לפני כחצי שנה. עבור רובם המכריע, מדובר בהצבעה המשמעותית הראשונה שלהם כחברי מרכז.

ייצוג חרדי משמעותי

בין חברי המרכז ישנו ייצוג משמעותי לציבור החרדי. לצד חברי מרכז ליכוד חרדים מבני ברק, ירושלים, ביתר עילית ואלעד, ישנם ריכוזים בולטים של חברי מרכז חרדים גם בפתח-תקווה, לוד, רחובות, נתניה, חיפה וערים נוספות. הקול החרדי בוועידה עשוי להיות משמעותי בהכרעה.

במקביל להצבעה בוועידה, נמשך גם הליך הגשת המועמדות לפריימריז בליכוד. עד כה הגישו את מועמדותם יותר מ-70 מועמדים, ובהם רוב שרי הממשלה וחברי הכנסת המכהנים. הגשת המועמדויות תינעל מחר יום שלישי בשעה 17:00, ובהמשך צפויה המפלגה לפרסם את רשימת המתמודדים הסופית לקראת הפריימריז.

התוצאות צפויות להתפרסם הערב לאחר סגירת הקלפיות בשעה 20:00. ההכרעה תקבע לא רק את מספר השריונים של נתניהו, אלא גם את מאזן הכוחות הפנימי בליכוד לקראת הפריימריז המתקרבים ואת הדרך שבה תיראה רשימת המפלגה לכנסת ה-26.