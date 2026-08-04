בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

בית הדין של מפלגת הליכוד הכריע אמש (שני) בשורת עתירות שהוגשו בעקבות אישור מתווה הפריימריז החדש, וקיבל את העתירות ברוב קולות. ההחלטה הדרמטית קובעת כי חברי כנסת מכהנים, שרים וסגני שרים - הן מכהנים והן כאלה שכיהנו בעבר - לא יוכלו להתמודד במחוזות הליכוד.

ההחלטה התקבלה ברוב דעות של נשיא בית הדין עו"ד מיכאל קליינר וחברי בית הדין עו"ד דוד אלבז, רפי בוקר ויצחק בם, בניגוד לדעתו החולקת של חבר בית הדין עקיבא נוף. המשמעות המעשית של הפסיקה היא שלפחות מחצית מסיעת הליכוד עלולה למצוא עצמה מחוץ לכנסת בשבוע הבא, אלא אם יבחרו להתפטר מהכנסת ולוותר על מימון מאוצר המדינה. 48 שעות להחליט: התפטרות או ויתור על המחוזות בית הדין קבע כי חבר כנסת מכהן שירצה להתמודד על משבצת הבטחת ייצוג יצטרך להתפטר מן הכנסת ולא ליטול מאומה מאוצר המדינה למימון הבחירות המקדימות. המועד להגשת מועמדויות, שינוי מסגרת התמודדות מרשימה ארצית למחוז ולהיפך, או להבטחת ייצוג, פרישה מהתמודדות עם החזר מלא של אגרת רישום - הוארך כך שיחול 48 שעות לאחר פרסום ההחלטה. נפתח הגיוס: כך תרוויחו 3,000 ₪ ביום הבחירות דוד קליין | 03.08.26 הרכש החדש של איזנקוט: יזמת חברתית מאשקלון מצטרפת ל'ישר!' דוד קליין | 03.08.26 ההחלטה מגיעה בעקבות אישור מתווה הפריימריז החדש בוועידת הליכוד, שבמסגרתו אושרה הרחבת סמכויות השריון של ראש הממשלה בנימין נתניהו משמונה לשמונה מקומות ברשימה. המתווה עורר מחלוקות רבות במפלגה, כאשר הפורום החברתי שפועל לצד ההסתדרות הלאומית הגיש עתירה לבית הדין בדרישה לשמור על הדמוקרטיה הפנימית.

חרדים בכניסה לקלפי ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

החלטות נוספות: מחוז ירושלים לא יפוצל

בנוסף להחלטה המרכזית, קבע בית הדין מספר החלטות נוספות בנוגע למתווה הפריימריז: תוקן טעות סופר שנפלה, וקבע כי מקום 35 ברשימה יהיה לרשימה הארצית ולא להבטחת ייצוג של נשים. כמו כן, נקבע כי אין לפצל את מחוז ירושלים-שפלה-יו"ש, למרות גודלו.

בית הדין החליט ברוב דעות, בניגוד לדעתם החולקת של הנשיא וחבר בית הדין אלבז, כי מיקום משבצת של מחוז חיפה והצפון לא ישונה. עוד נקבע כי בחירת מועמדי המחוזות תיעשה על ידי כלל המתפקדים במחוז הבחירה, וכי לצורך הבטחת ייצוג עולים אדם ייחשב לעולה אם עלה לאחר ה-1.1.1990.

ההחלטות מגיעות בעיצומה של תקופה סוערת בליכוד, כאשר המפלגה מתכוננת לבחירות לכנסת ה-26. על רקע הפסיקה, צפויים ימים מתוחים במפלגה עם החלטות גורליות של חברי כנסת רבים בנוגע לעתידם הפוליטי.