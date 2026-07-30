מערכת הבחירות מתחממת: מפלגת הליכוד וסגן השר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן, פנו בימים האחרונים בדרישה רשמית ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, להורות על השעייתו המיידית של יו"ר הקרן הקיימת לישראל (קק"ל), אייל אוסטרינסקי. הרקע: פרסום תמיכה פומבית מצדו במועמדותו של יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, לראשות הממשלה.

במקביל לדרישה להשעיית אוסטרינסקי, התייחס עו"ד אילן בומבך, סנגורה של מפלגת הליכוד, גם לנושא נוסף שעולה בימים אלה - יוזמות לאירוח בחינם של בוחרים ישראלים המתגוררים בחו"ל. בומבך פנה ליועמ"ש המפלגה בבקשה לאסור מהלכים אלה, שלטענתו מהווים עבירה על חוק הבחירות.

"עבירה על חוק הבחירות"

עו"ד אילן בומבך, המייצג את הליכוד, התראיין בתוכנית 'שבע תשע' ברדיו 103fm והסביר את הטענות המשפטיות שעומדות בבסיס המהלכים. לדבריו, החוק קובע בצורה ברורה בסעיף 122 לחוק הבחירות כי מי שנותן או מציע טובת הנאה כדי להשפיע על בוחר להצביע - עובר עבירה. "עצם המחשבה לתת הטבה כדי לשכנע להצביע, זהו שוחד בחירות", הבהיר.

בומבך הוסיף והדגיש: "כשאתה מארח אנשים שאתה לא מכיר, וזה ממוסד בפלטפורמות בפייסבוק תחת ההגדרה 'אנחנו רוצים לשכנע אותך להצביע', זה כשלעצמו שוחד". לדבריו, הפסיקה החריגה אך ורק הסעות מהקלפי ובחזרה לפי סעיף 123. "אני לא רוצה שאנשים תמימים יוכשלו בשוחד בחירות", הדגיש.

דרישה להשעיית יו"ר קק"ל

בנוגע לפוסט שפרסם אוסטרינסקי, הבהיר עו"ד בומבך כי תמיכה זו אינה חוקית. "יו"ר הקרן הקיימת כפוף לחוק. סעיף 130 לחוק הבחירות לכנסת אוסר על עובדי מדינה, עובדי חברות ממשלתיות ועובדי קק"ל לקחת חלק בתעמולת בחירות או לתמוך במועמד", מסר. "הוא עושה זאת בריש גלי ומודע לכך שהוא דמות ציבורית. תשמור את דעותיך לעצמך כל עוד אתה מכהן בתפקיד מוסדי-ממשלתי".

במקביל, שיגר סגן השר אלמוג כהן מכתב רשמי ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בדרישה להשעות את אוסטרינסקי מתפקידו. במכתב נכתב: "אוסטרינסקי מקיים פעילות פוליטית ותעמולתית פומבית, הכוללת קריאה לקידום גדי איזנקוט. בסעיף 130(א) לחוק הבחירות נקבע מפורשות כי עובד קק"ל בעל סמכות מינהלית לא יקח חלק בתעמולה".