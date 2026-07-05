ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס הבהיר היום (שלישי) בוועידה השנתית של "ישראל היום" כי מפלגתו לא פוסלת מראש ישיבה בקואליציה עם גדי איזנקוט, אך הציב תנאי ברור: "גוש זה אמצעי ולא מטרה". בריאיון ליעקב הרשקוביץ, כתב לענייני חרדים, הדגיש מלכיאלי כי התנאי המרכזי של ש"ס לכל קואליציה עתידית יהיה הסדרת מעמד לומדי התורה לצד הנושאים החברתיים.

"אנחנו חברים בגוש שיודע להסדיר את הנושאים החברתיים ואת מעמד לומדי התורה, ועל פי זה מייצרים את הגוש - לא ההפך", הסביר מלכיאלי. כשנשאל ישירות אם הוא פוסל ישיבה תחת איזנקוט, השיב בזהירות: "גוש זה אמצעי ולא מטרה".

מלכיאלי התייחס בחריפות להתבטאויותיו של איזנקוט בנושא החרדים. "אתה רואה לאן הוא פונה. אין שום עניין להשניא חלק מהציבור אחד על השני, כל מיני סרטונים של העברת כספים כאילו אנחנו אויבים", אמר. "אדם שמתיימר להיות ראש ממשלה לא אמור להשניא בצורה כזו".

לגבי נפתלי בנט, העריך מלכיאלי כי "בנט כבר לא רלוונטי, זה הולך ויורד מפעם לפעם", והוסיף כי לדעתו "הוא לא יישאר עד סוף המרוץ".

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"אדלשטיין שיקר ורימה אותנו"

חבר הכנסת מש"ס לא חסך ביקורת מיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ומשר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כשנשאל מי אשם בכך שאין כיום חוק גיוס, מלכיאלי ציין שני גופים: "הראשון הוא היועצת המשפטית לממשלה, שפרשה מתפקידה כיועצת משפטית וערקה לספסלי האופוזיציה".

"השני הוא חברים מתוך השלטון", הוסיף. "גלנט ואדלשטיין לא הגיעו מלשכת היועמ"שית, אלא מתוך שורות הליכוד. גלנט כשר ביטחון דרש תמיכה של האופוזיציה בחוק גיוס - מה שלא היה מעולם דרישה כזאת. אדלשטיין במשך שנה שלמה שיקר ורימה אותנו. יש כאן מגוון אשמים שגרם למצב שאנחנו נמצאים היום בלי חוק".

מלכיאלי התייחס גם לראש הממשלה בנימין נתניהו. "נתניהו היה צריך לעמוד מול מצלמה ולומר: אני מגבה את לומדי התורה, והוא לא עשה את זה. לקח הרבה זמן", אמר. לדבריו, בשלב מסוים נתניהו אמר להביא את החוק והוא יעביר אותו במליאה, אך בש"ס ביקשו להביא חוק עם תמיכה משפטית. "כשרצינו ונתניהו אמר שהוא לא יכול - פרשנו מהממשלה", הבהיר.

הסדרת מעמד לומדי התורה - התנאי המרכזי

מלכיאלי הדגיש כי ש"ס פועלת בימים אלה לקידום חוקים שיסדירו את מעמד לומדי התורה. "לא במובן של הגיוס, אלא במושג של המעצרים", הבהיר. "במדינת ישראל, מדינה של העם היהודי, צריך להכיר בערך לימוד התורה ששמרה עלינו הרבה מאוד שנים".

כשנשאל אם הכוונה היא לפטור מגיוס למגזר החרדי, השיב: "מעולם הסיעות החרדיות לא הגישו הצעת חוק לפטור חרדי מגיוס. ההצעה הייתה לדחות ולהסדיר בחוק את מעמד לומדי התורה".

מלכיאלי אמר כי ש"ס מאוכזבת מכך שלא הגיעה להסדרת חוק הגיוס, אך הדגיש: "התנאי לכל הקמה של גוש או קואליציה הוא הסדרת מעמד לומדי התורה, יחד עם הדגלים של ש"ס - הנושא החברתי".

פרישה מהממשלה אך לא הצטרפות לאופוזיציה

בהתייחס למעמד ש"ס הנוכחי, הבהיר מלכיאלי: "אנחנו פרשנו מהממשלה, פרשנו גם מהוועדות. לא חברנו לאופוזיציה". לדבריו, ש"ס התנגדה להצעות אי-אמון של יש עתיד, מרב מיכאלי ומנסור עבאס, משום ש"אנחנו חושבים שלא אמורים לתת להם לא את הממשלה ולא את השלטון", אך במקביל הקשתה על עבודת הממשלה והקואליציה.

דבריו של מלכיאלי מגיעים על רקע אמירות אחרונות מצמרת הליכוד בדבר "ממשלה לאומית רחבה", ומעלים שאלות לגבי עתידה של הקואליציה החרדית עם הליכוד לאחר הבחירות הקרובות.