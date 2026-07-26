כיממה לפני טיסתו המתוכננת לוושינגטון, שיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו אזהרה חריפה לעבר המשטר בטהרן במהלך ראיון לרשת פוקס ניוז. נתניהו הבהיר את השלכותיה של פגיעה אפשרית במדינת ישראל ומסר מסר ברור לאיראן ולשליחיה.

"אומר דבר אחד, ואני חושב שעלי לומר זאת באופן ברור מאוד מאוד", הדגיש ראש הממשלה. "אם איראן תתקוף את ישראל, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות שליחים, בין אם באמצעות טילים בליסטיים, כלי טיס בלתי מאוישים או כטב"מים מתאבדים, היא תעשה טעות נוראית. מכיוון שהתגובה שלנו, התגובה של ישראל, תהיה תקיפה מאוד מאוד."

תקיפה חריפה נגד ראש עיריית ניו יורק

בהמשך הראיון התייחס נתניהו למתיחות בניו יורק ולקריאות נגדו מצד ראש העיר זוהראן ממדאני. ראש הממשלה תקף בחריפות את התנהלותו של ממדאני והאשים אותו בהסתה מסוכנת.

"הוא מלבה שנאה. הוא אמור להיות ראש העיר של כל תושבי ניו יורק. יהודים, נוצרים, מוסלמים, כולם. אבל הוא מנסה להסית קבוצה אחת נגד השנייה, והוא מכריח שנאה ופחד", אמר נתניהו בביקורת נוקבת.

ראש הממשלה קשר בין דברי ההסתה של ממדאני לבין אירוע הדקירה האחרון בניו יורק: "אני מדבר עם אמריקאים יהודים בניו יורק והם מפחדים כרגע. ואני לא חושב שזה מקרי, שאחרי שהוא נשא את נאום השנאה הזה נגד ישראל ונגדיי, למחרת, יהודי נדקר ביציאה מבית כנסת, ומלווה בזעקת אללה אכבר, אללה אכבר. ואת יודעת מה זה אומר. אז אני חושב שזה מביש, הדבר הזה רע מאוד עבור ניו יורק, אני חושב שזה רע מאוד לשלום."

דבק בתכנית להגיע לאו"ם

למרות האיומים והמחאות, ולמרות המתיחות האחרונה בין ירושלים לוושינגטון, אישר נתניהו כי הוא דבק בתכניתו להגיע לארצות הברית ולהשתתף בעצרת הכללית. "אני מתכוון לבוא ולדבר את האמת, לדבר בשם ישראל בשם הברית הישראלית-אמריקאית מבמת האומות המאוחדות", הבהיר.

כזכור, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הוציא לאחרונה הודעה חריפה בה הבהיר כי נתניהו לא ייעצר בשום אופן בעת שהותו בארצות הברית, בתגובה להצהרותיו של ממדאני שבחן אפשרות לעצור את ראש הממשלה בביקורו בעיר.

הסכם גרעין אזרחי לסעודיה

ראש הממשלה התייחס גם להחלטתו של טראמפ להתלות את החתימה עם סעודיה בהסכם עם ישראל. "הנשיא טראמפ צדק לחלוטין כשאמר שערב הסעודית תקבל תוכנית גרעין אזרחית בתמורה לנורמליזציה של היחסים עם ישראל", אמר נתניהו. "אני מדגיש אזרחית כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים - ואני בטוח שהדבר האחרון שהנשיא רוצה - הוא תוכנית צבאית, תוכנית גרעין צבאית בערב הסעודית."

בנוסף, נשאל ראש הממשלה על ידי המגישה מריה ברטירומו בנוגע למדינות הצפויות להצטרף למעגל השלום. נתניהו בחר שלא לחשוף פרטים מזהים: "את אלה שאני רוצה שיצטרפו לא אחשוף. אני לא אקטין את ההסתברות להצטרפותן על ידי חשיפתן כאן."

דחיית הטענות על בידוד

בסיום דבריו דחה נתניהו את הטענות על בידוד בינלאומי של ישראל והציג את התרחבות הקשרים במישורים השונים: "כאשר כולם אומרים שישראל מבודדת, היא לא מבודדת. אני מתכוון, המון, המון מדינות באפריקה, באמריקה הלטינית, באסיה, אפילו באירופה, מדינות רבות מגיעות אלינו כי הן רוצות לחלוק את הטכנולוגיה שלנו, הטכנולוגיה האזרחית, הן רוצות להרוויח מהיכולת הצבאית והטכנולוגיה שלנו."

נתניהו הוסיף כי כעת יש מגעים עם מספר מדינות ערביות במזרח התיכון, אך מכיוון שהוא רוצה לקדם את המגעים הללו, העדיף לשמור את תשובתו להופעה עתידית. הראיון משקף את המאמצים הדיפלומטיים של ראש הממשלה להציג את עמדת ישראל בזירה הבינלאומית, תוך שהוא מתמודד עם אתגרים ביטחוניים ופוליטיים מורכבים.