המעון הרשמי בבלפור ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בזמן שארבעה מנכסיו הרשמיים והפרטיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצאים בסבבי שיפוצים ומיגון בעלות של עשרות מיליוני שקלים, הוא ורעייתו שרה עברו בחודשים האחרונים למעון חמישי וחשאי בלב ירושלים – הממומן במלואו מכספי הציבור. כך עולה מתחקיר שפורסם בתקשורת הכללית.

המעבר, שבוצע הרחק מעין הציבור, כולל שכירת ארבע דירות שונות באותו בניין מגורים בירושלים. לצד סידורי הביטחון המחמירים, עלו במהלך המעבר דרישות אישיות מצד בני הזוג, ובהן הסבת אחת הדירות לסלון טיפוח פרטי. התעלומה לגבי מקום מגוריו הנוכחי של ראש הממשלה נפתרה כאשר תושבי שכונה במרכז ירושלים הבחינו ברעייתו, שרה נתניהו, כשהיא צועדת במעבר חצייה מלווה במאבטחים ובבנה יאיר, ששב בתחילת השנה משהות ממושכת בפלורידה. שרשרת מעונות במקביל: 100 מיליון שקלים אלימות חסרת רסן הופעלה, קרוב לרבבת כלי רכב נעו בשיירות איטיות לכלא | המראות מ"מחאת הרכבים" דניאל הרץ | 24.06.26 תיעוד חמור: נהג שולף אקדח לעבר מפגינים חרדים בשיירת הרכבים | צפו קובי אטינגר | 24.06.26 בדיקה מעמיקה אישרה כי משפחת נתניהו שכרה קומפלקס של ארבע דירות בבניין מגורים ירושלמי. בעלי הנכס וגורמים ממשלתיים אישרו כי דמי השכירות ממומנים במלואם מכספי המדינה, ועובדי המשק של המעון הרשמי הועברו לשם כדי לשרת את בני המשפחה. כדי להבין כיצד הגיעה המדינה למימון שרשרת מעונות במקביל, יש לחזור אל השתלשלות האירועים בשנים האחרונות. בעוד הציבור מכיר את המעון הרשמי ברחוב בלפור, בפועל מתנהלים כיום פרויקטים של שיפוץ, איטום ומיגון במספר מוקדים במקביל: המעון הרשמי בבלפור: המשכן ההיסטורי פונה לפני כארבע שנים לטובת שיפוץ נרחב ושדרוג מערכות המיגון בהנחיית השב"כ. עלות העבודות במתחם זה לבדו זינקה לכ-50 מיליון שקלים, וסיומן אינו נראה באופק. לפי הדיווחים, ראש הממשלה הגיע לאחרונה לביקור במקום כדי לראות מקרוב את התקדמות השיפוצים. הווילה הפרטית בקיסריה: בעקבות פגיעת כטב"ם של ארגון חיזבאללה בנכס הפרטי, הוחל בביצוע עבודות מיגון דחופות. בין היתר, הותקן בווילה חלון ממוגן שעלותו מוערכת ב-1.7 מיליון שקלים. הדוחות חושפים כי העבודות אינן מצטמצמות לדרישות ביטחוניות, וכוללות גם תקציבים ממשלתיים לעבודות גינון נרחבות ופרויקט מורכב לאיטום בריכת השחייה הפרטית.

המעון בבלפור ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

הדופלקס ברחוב עזה: לאחר פינוי בלפור, אושר הדופלקס של נתניהו ברחוב עזה 35 כמעון רשמי חלופי. המדינה השקיעה במבנה כ-10 מיליון שקלים להתקנת חלונות ממוגנים, תקרות מחוזקות ועבודות קונסטרוקציה הנדסיות שנדרשו בשל משקל המיגון. כל זאת, על אף שמדובר בבניין מגורים ישן שמיועד בעתיד להריסה ובנייה מחדש במסגרת תוכנית תמ"א. כיום, ראש הממשלה אינו מתגורר גם בנכס זה.

הבית ברחוב הפורצים: משלם המיסים שותף במימון נכס פרטי נוסף של ראש הממשלה – הבית אותו ירש מאביו ברחוב הפורצים בירושלים. מאות אלפי שקלים מכספי הציבור הופנו לטובת עבודות איטום, תיקון חלונות ותוספות שונות במבנה.

דרישה לסלון יופי פרטי

במסגרת המעבר למעון החדש בירושלים, ביקשו בני הזוג להפוך את אחת הדירות הקטנות במתחם לסלון יופי פרטי, ודרשו להציב בה ציוד תואם תחת סעיף "תפעול". אף על פי שהייעוץ המשפטי והחשב של משרד ראש הממשלה דחו את הבקשה והנחו כי הדירה תשמש אך ורק לצרכי עבודה רשמיים, עדויות מהשטח מצביעות על כך שההנחיות לחוד והמציאות בשטח לחוד.

משרד ראש הממשלה, השב"כ ומשרד החשב הכללי סירבו לספק תשובות שקופות לגבי העלות המדויקת של מתחם הדירות החדש. עם זאת, שקלול של עדויות ודוחות מציגים תמונת מצב מורכבת: קרוב ל-100 מיליון שקלים הופנו לתכנון ושיפוץ המעונות הרשמיים, לצד עשרות מיליוני שקלים נוספים שהושקעו בנכסים הפרטיים.

השוואה היסטורית: בנט ולפיד

לשם השוואה היסטורית, דוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2024 מציג את חלוקת תקציבי המיגון של ראשי הממשלה בשנים האחרונות, בסך כולל של 56 מיליון שקלים: נתניהו – 27 מיליון שקלים עבור קיסריה ורחוב עזה, נפתלי בנט – 25 מיליון שקלים עבור מיגון ביתו הפרטי ברעננה, ויאיר לפיד – 4 מיליון שקלים עבור מיגון ביתו ברמת אביב.

לפני כארבע שנים, כאשר נפתלי בנט כיהן כראש הממשלה והשתמש בביתו ברעננה כמעון חלופי, נשמעה ביקורת ציבורית ופוליטית חריפה במיוחד. חברי כנסת מהליכוד ומש"ס פנו אז למבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדרישה לחקור את העבודות שבוצעו ללא היתרים תכנוניים מסודרים, ושופטי בג"ץ מתחו ביקורת על המדינה וציינו כי מתקבל "רושם מטריד" מההוצאות הללו.

אלא שבאופוזיציה של אז מוחים פחות על המתרחש כיום; בעוד שאצל בנט מדובר היה בסערה סביב נכס אחד בלבד, התחקיר הנוכחי חושף רשת של שבעה מעונות שונים שזכו או זוכים למימון ודרישות שנויות במחלוקת.

המחדל: 12 שנה ללא מעון קבע

הסיבה המרכזית לכך שראשי ממשלה נאלצים לנדוד בין דירות פרטיות נעוצה במחדל ארוך שנים בבניית מעון קבע רשמי ומאובטח במתחם הממשלתי. 12 שנים חלפו מאז אושר "פרויקט אלמוג" – שהיה אמור לשלב בין משרד ראש הממשלה למעון הרשמי.

הפרויקט בוטל לפני שבע שנים לאחר שמיליוני שקלים הושקעו בתשתיות, משום שהשב"כ נכנס לתמונה באיחור ופסל את המיקום בטענה שהוא חשוף מדי ופגיע מבחינה ביטחונית. כיום, שש שנים לאחר שגובש פרויקט חלופי בקריית הלאום ("פרויקט שירה"), תכנונו טרם הושלם – והציבור הישראלי ממשיך לשלם את מחיר הנדל"ן המפוזר של ההנהגה.

מטעמו של ראש הממשלה נמסר סירוב להסביר את מקור המעון החדש או להצהיר האם המשפחה משתתפת בעלויות מכיסה, והמעבר למתחם הדירות הסודי ממשיך להתנהל הרחק מעין הציבור ומתחת לרדאר החוקי.