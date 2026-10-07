( צילום: אורן בן חקון/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' יקיימו מחר (חמישי) כנס היערכות סגור בירושלים בהשתתפות עשרות מבכירי הרבנים בציונות הדתית ומנהלי מוסדות תורניים. הכנס, שנערך תחת הכותרת "מצילים את הימין", נועד לעסוק בהיערכות המשותפת לקראת מערכת הבחירות 2026.

מי שלא הוזמן למפגש הוא יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי דיווח בכאן רשת ב', בן גביר אף לא ידע על קיומו של הכנס עד לפניית התקשורת אליו. בהזמנה הרשמית ששיגרו נתניהו וסמוטריץ' לעשרות הרבנים נכתב כי "השתתפות הרב חשובה להצלחת המחנה כולו". הכנס יתמקד בחלוקת עבודה בין שתי המפלגות ובגיבוש דרכים להעלאת ומיצוי אחוזי ההצבעה בגוש הימין ובמגזר הדתי-לאומי בפרט. כחלק משיתוף הפעולה המעשי וההיערכות ליום הפקודה, הליכוד והציונות הדתית יקימו מטה משותף שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין, כאשר בראש המטה יעמוד יו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ. סולברג: סרטון נתניהו – תעמולה אסורה בבלי | 06.10.26 לצד אי-הזמנתו של בן גביר, נפקד מקומם של רבנים בולטים המזוהים ישירות עם חוגי עוצמה יהודית. בין היתר, לא הוזמנו הרב שמואל אליהו — מבכירי רבני הציונות הדתית ואביו של שר המורשת עמיחי אליהו — וכן הרב דב ליאור, רבה ומנהיגה הרוחני של מפלגת עוצמה יהודית, לצד רבנים נוספים במגזר.

ההזמנה לכנס

כינוס המפגש מתרחש על רקע נתק מתמשך בין נתניהו לבן גביר, שלא קיימו בשבועות האחרונים כל שיחה אישית בארבע עיניים, למעט מפגשים אקראיים בפורומים רחבים יותר. אמש חתמו מפלגות הליכוד והציונות הדתית, יחד עם זהות, על הסכם עודפים רשמי, בעוד עוצמה יהודית נותרה בשלב זה בחוץ וללא הסכם עודפים.

בעוצמה יהודית תקפו בחריפות את ההתנהלות, ורואים בה עדות נוספת להתרחקות מצידו של ראש הממשלה. "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט", נמסר מהמפלגה. "אלו בדיוק הדברים שאמר מועמד הליכוד וח"כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמידט".

מנגד, גורמים המעורבים בארגון המפגש דוחים את הטענה לפיה מדובר בחרם מכוון או בניסיון לפגוע בשיתוף הפעולה הכללי של הגוש. לדבריהם, בין נתניהו לסמוטריץ' שורר שיתוף פעולה מלא, וראשי הקמפיינים של שתי המפלגות מנהלים ציר פתוח ותיאום הדוק — המשך ישיר לעבודה המשותפת שהתקיימה ביניהם לאורך כל תקופת המלחמה.

גורמים פוליטיים המצויים בפרטים מעריכים כי החיבור המהודק בין נתניהו לסמוטריץ' משקף רצון לשלב ידיים ולפעול יחד עם מי שיודע להביא קבלות והוכיח את עצמו בעבודה מעשית בשטח. לדברי אותם גורמים, בעוד בן גביר אמנם מייצר כותרות רבות ועושה הרבה רעש תקשורתי, הוא לא הוזמן לניהול בפועל של מערכת הבחירות של גוש הימין מאחר שלא הביא תוצאות משמעותיות בתחומים שהופקדו תחת אחריותו.

לתפיסתם, הובלת מערך הבחירות והשטח דורשת משמעת, תיאום אסטרטגי ותוצאות מוכחות, ועל כן העדיפו שני המנהיגים למקד את המהלך המשותף ביניהם.