סא"ל במיל' יוסי לוי, מנכ"ל האיגוד הלאומי לשילוב חרדים בצה"ל ובמערכת הביטחון "שומר ישראל", פנה הערב (רביעי) בפניה דחופה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולמפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב דני לוי, בדרישה להגביר באופן מיידי את המעטפת האבטחתית סביב הגורמים העוסקים בגיוס לומדי התורה.

"בתקופה האחרונה נחצו קווים אדומים", טען לוי במכתבו. "מה שהיה בעבר קריאות גנאי ופשקווילים, הפך לאיומים ישירים, מוחשיים ומסוכנים. הדברים הגיעו לכדי ניסיון תקיפה פיזי נגד מובילי שילוב החרדים ואף נגדי באופן אישי באירועים שאנו מקיימים, בימי גיוס, ולאחרונה במהלך טקס סיום קורס מ"כים של חטיבת החשמונאים".

כזכור, לפני תקופה התרחש אירוע חריג במהלך טקס סיום קורס מפקדי כיתות של חטיבת החשמונאים שנערך במתחם קבר שמואל הנביא. קבוצת מפגינים ניסתה לחסום את רכבו של סא"ל במיל' יוסי לוי, כאשר הם צעקו לעברו "יוסי לוי תתבייש לך, גייס שפל". המשטרה נאלצה לפנות את המפגינים מהכביש.

במכתבו, מדגיש לוי כי הוא פועל "מתוך תחושת שליחות אדירה במשימתנו ולא נרתעים מאף איום או אתגר", אך מוסיף כי "המציאות בשטח מחייבת היערכות מנע ממוקדת מצד משטרת ישראל, על מנת לשמור על שלומם של העוסקים במלאכה".

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מנכ"ל נצח יהודה מציין במכתבו כי הוא מכיר את המאמצים הנרחבים שמובילים השר והמפכ"ל לשילוב חרדים במשטרת ישראל ובמערכת הביטחון. "דווקא מתוך עשייתכם הפעילה בתחום זה, מצופה מכם להיות ערניים לאיומים ההולכים וגוברים כנגד העוסקים בתחום", הוא כותב.

"לא ייתכן שאלו שעוסקים בבניית ביטחונה של מדינת ישראל ומשקיעים את חייהם בדאגה לעתידה, יחושו לא בטוחים וכי המעטפת האבטחתית למענם נעשית רק למפרע, לאחר שמתרחשים אירועי אלימות נגדם", מדגיש לוי בפנייתו.

לוי מסיים את מכתבו בקריאה ישירה: "אני פונה ומבקש ממשטרת ישראל להגביר את הערנות וההגנה סביב האנשים הבולטים בתחום שילוב חרדים בכוחות הביטחון באופן מיידי". הוא מוסיף כי בגלל ההיכרות האישית שלו עם השר והמפכ"ל, הוא "סומך עליכם כי תדעו לפעול בהתאם, בנחישות ובמהירות הנדרשת כדי לגדוע את גל ההסתה והאיומים".

עד למועד פרסום הכתבה, טרם התקבלה תגובה רשמית ממשטרת ישראל או ממשרד השר לביטחון לאומי לפנייה.