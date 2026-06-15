"ממשיכה בעשייה": סילמן מכחישה את הדיווחים על התפטרות

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הוציאה הבוקר (שני) הכחשה חריפה לדיווחים שפורסמו באתר 'וואלה', לפיהם היא מתכננת להתפטר מתפקידה ולהתמודד במחוז השפלה. "הפריימריז התחילו, ואני מבינה שיש מי שנמצא כבר בלחץ", כתבה סילמן בחשבון ה-X שלה, תוך שהיא מאיימת בצעדים משפטיים נגד מפיצי השמועות.

"אז אני מבהירה: ממשיכה בעשייה המקצועית במשרד, מתמודדת בפריימריז וגם אנצח", הדגישה השרה. "וכל מי שאומר אחרת – תביעת הדיבה בדרך". ההכחשה הנחרצת מגיעה על רקע מערכת פריימריז סוערת בליכוד, בה סילמן מנהלת קמפיין אגרסיבי לקראת ההתמודדות ברשימה הארצית.

הרקע: מאבק הפריימריז והוועדה המסדרת

ההכחשה של סילמן מתרחשת על רקע מתיחות חסרת תקדים בצמרת הליכוד. במרכז הסערה עומדת הצעה דרמטית שצוברת תאוצה בימים האחרונים: ביטול מוסד הפריימריז והעברת סמכות הרכבת הרשימה לכנסת הבאה לידי "ועדה מסדרת". על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעריך את הסיכויים למימוש המהלך כ"טלתולת" של 50:50.

מאחורי המהלך הטכני מסתתר אינטרס פוליטי רחב. גורמים בליכוד מעריכים כי הוועדה המדוברת עשויה לשמש כלי להדחתם של עד שמונה חברי כנסת מכהנים, אלו שסומנו במפלגה כמי ש"עושים בושות" ופוגעים בתדמית התנועה. מנגד, חברי כנסת אחרים דווקא תומכים בחשאי בביטול הפריימריז, מתוך חשש שהתמודדות מול עשרות אלפי מתפקדים תותיר חלק ניכר מהסיעה בחוץ.

ניסיונות לשינוי כללי המשחק

במקביל לדיונים על ביטול הפריימריז, נבחנים שינויים נוספים בכללי המשחק. אחד הרעיונות המרכזיים, שמקדם השר חיים כץ, הוא לאפשר לחברות כנסת מכהנות שאינן שרות להתמודד במשבצות המחוזיות ולא רק ברשימה הארצית. מהלך כזה נתפס כתפור במיוחד למידותיה של ח"כ אתי עטייה, מקורבתו של כץ, שסיכוייה להתברג במקום ריאלי ברשימה הארצית נחשבים נמוכים.

כדי להעביר את המהלכים השנויים במחלוקת, פועל ראש הממשלה בזהירות רבה ומנסה להגיע להבנות שקטות עם מוקדי הכוח המרכזיים במפלגה, ובהם השרים חיים כץ, ישראל כץ, מיקי זוהר וחבר הכנסת דוד ביטן. ההערכה היא שאם יובטח לאותם בכירים כי מעמדם ואנשיהם ברשימה לא ייפגעו, ההתנגדות לשינויים תהיה מצומצמת.

סילמן: מאבק על הישרדות פוליטית

עבור סילמן, שאינה מחזיקה במנגנוני שטח מסורתיים, הישרדותה הפוליטית תלויה ביכולתה לכבוש את לב המתפקדים ברשימה הארצית. בחודשים האחרונים היא מנהלת קמפיין פריימריז אגרסיבי, הכולל עימותים חזיתיים מתוקשרים מול נפתלי בנט, שחלקם אף הגיעו לפתחו של בית המשפט.

בהצהרתה החד-משמעית היום, אותתה סילמן לכלל המערכת הפוליטית שהיא לא מתכוונת לסגת. מבחינתה, הקרב על המקום בצמרת הליכוד הארצית רק התחיל, והיא נחושה להוכיח שמסוגלת לנצח בפריימריז – אם אלה אכן יתקיימו.