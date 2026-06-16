מפלגה נוספת בשמאל: 'עומדים ביחד' יוצאים לדרך חדשה

גוש השמאל ממשיך במגמת ההתפוררות שלו, כאשר היום (שלישי) הכריז ארגון המחאה 'עומדים ביחד' על הקמת מפלגה וריצה עצמאית לכנסת. המהלך מצטרף לסדרת הפיצולים והאיחודים המתמשכת בזירה הערבית והשמאלנית, על רקע האכזבה מהמפלגות הקיימות ומהח"כים הנוכחיים.

בראש המפלגה החדשה יעמדו ראשי הארגון - הפעילה הפמיניסטית-הערבייה רולא דאוד ופעיל השמאל הוותיק אלון-לי גרין. השניים יובילו מסר כפול: שמאל מדיני המדגיש שלום עם הפלסטינים, לצד שמאל כלכלי הדוגל בשכר מינימום גבוה וחינוך חינם מגיל אפס.

המיקום הפוליטי: תחרות ישירה לחד"ש

במפה הפוליטית, המיקום של המפלגה החדשה נמצא בדיוק על אותו מקום של חד"ש - מפלגה שעברה לאחרונה פריימריז ראשונים לקראת הבחירות הקרובות. האכזבה מהח"כים הנוכחיים של המפלגות הערביות מביאה לדרישה לדם חדש ואולי גם לרענון של המסרים והשיטות.

גורם במפלגה מסר לסרוגים כי בשלב הראשון מדובר על ריצה עצמאית, אך הם לא פוסלים גם איחודים אפשריים. בדמוקרטים צפוף מאוד בגלל הפריימריז, מה שמשאיר פתח לאיחוד עם חד"ש, במקרה של ריצה נפרדת מהרשימה המשותפת הערבית או מאיחוד עם תע"ל כפי שהיה בבחירות האחרונות.

היעדים המרכזיים: ביטחון אישי ושלום

היעד הראשון של המפלגה החדשה הוא החזרת הביטחון האישי במרחב הערבי על ידי עידוד תעסוקה בחברה הערבית, חיזוק המשטרה והפיכתו לגוף שמפרק את ארגוני הפשיעה. זאת, בעוד שהזירה הערבית נמצאת בעיצומו של משבר פוליטי עמוק סביב עתיד הרשימה המשותפת.

היעד השני הוא שלום עם הפלסטינים: לנהל משא-ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני, להוציא את הצבא מעזה ומלבנון, ולהשתלב במזרח-התיכון דרך הסכמים דיפלומטיים, כמו יוזמת השלום של הליגה הערבית.

האג'נדה הכלכלית: שכר מינימום של 50 שקל

בשמאל הכלכלי, המפלגה דוגלת בחינוך חינם מגיל 0 ושכר מינימום של 50 שקל לשעה. האינפלציה נותנת את אותותיה, משום שלפני כמה שנים התנועה דרשה שכר מינימום של 40 שקל לשעה בלבד. כיום שכר המינימום עומד על 35 שקלים לשעה.

המהלך מגיע על רקע המשבר המתמשך בזירה הערבית, כאשר מנסור עבאס מרע"ם סירב להתפשר על חופש קואליציוני מוחלט, מה שהוביל לפיצול הרשימה המשותפת. כעת, עם הקמת מפלגה חדשה נוספת, המפה הפוליטית בגוש השמאל-ערבי הופכת למורכבת עוד יותר, כאשר לא ברור אם כל המפלגות יצליחו לעבור את אחוז החסימה.