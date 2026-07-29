אירוע היסטורי התרחש היום (רביעי) בנמל התעופה הבינלאומי בדמשק, כאשר נחתה בבירת סוריה הטיסה הישירה הראשונה מגרמניה לאחר הפסקה ממושכת של כמעט 14 שנים. המטוס של חברת התעופה הגרמנית LEAV Aviation המריא מדיסלדורף כשהוא נושא נוסעים סורים, ומסמן את חידושו של הקו האווירי הישיר בין שתי המדינות.

עומר חוסארי, ראש הרשות הכללית לתעופה אזרחית ותחבורה אווירית בסוריה, ציין כי טיסת הבכורה מהווה את יריית הזינוק לפעילות סדירה של החברה במדינה. לדבריו, המהלך צפוי לחזק באופן משמעותי את הקישוריות האווירית בין סוריה לגרמניה. בטקס הזינוק שנערך בנמל התעופה בדיסלדורף נכח מוחמד בראא שוקרי, ממונה על היחסים מטעם שגרירות סוריה בברלין.

מפת טיסות מתרחבת: ארבעה קווים חדשים

המהלך מגיע בעקבות הודעת הרשות הכללית לתעופה אזרחית בסוריה בתחילת השבוע, לפיה שתי חברות תעופה גרמניות יחזרו להפעיל טיסות ישירות למדינה. המטרה המוצהרת היא חיזוק הקישוריות האווירית והרחבת רשת היעדים הבינלאומית של נמלי התעופה הסוריים.

על פי הפרסום בערוץ הטלגרם של הרשות, מפת הטיסות החדשה תכלול ארבעה קווים:

חברת LEAV Aviation תפעיל את הקו דיסלדורף-דמשק החל מ-29 ביולי, ואת הקו קלן-חלב החל מ-1 באוגוסט

חברת Sundair תפעיל את הקו ברלין-דמשק החל מ-1 באוגוסט, ואת הקו ברלין-חלב החל מ-1 באוקטובר

ברשות התעופה הסורית מעריכים כי פתיחת הקווים החדשים תעניק אפשרויות תנועה נרחבות יותר לנוסעים, תמריץ את תנועת האוויר בין המדינות ותחזק את מעמדם של נמלי התעופה בסוריה ברשת התעופה הבינלאומית.

שיקום הקשרים הבינלאומיים

חידוש הטיסות הישירות מגרמניה מצטרף למגמה רחבה יותר של שיקום הקשרים בין סוריה למדינות שונות. כפי שדיווחנו לאחרונה, משלחת שרים ירדנית בכירה ביקרה בדמשק במטרה לקדם שותפות מעמיקה בתחומי התחבורה, המים והאנרגיה. הביקור כלל חתימה על הסכם שירותי תעופה, המהווה צעד נוסף לקראת הרחבת הקישוריות האזורית.

חידוש הטיסות הישירות מגרמניה נתפס כאות חיובי לשיקום הדרגתי של המשק הסורי והחזרת הקשרים הבינלאומיים לשגרה, לאחר שנים ארוכות של בידוד. הקהילה הסורית בגרמניה, המונה מאות אלפי נפשות, צפויה להיות המרוויחה העיקרית מהמהלך.