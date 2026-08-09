כוחות הביטחון הפנימי בסוריה, בתיאום עם שירות המודיעין הכללי, סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק ותחמושת נרחב ממחוז טרטוס לשטח לבנון. על פי הודעה שפרסם משרד הפנים הסורי בערוץ הטלגרם הרשמי שלו, במהלך המבצע הוקפאו ונתפסו רובים אוטומטיים, רקטות RPG, זיווד לוחמה ומגוון סוגי תחמושת שהוכנו מראש לשם ההברחה.

במשרד הפנים הסורי ציינו כי הפעילות בוצעה כחלק מהמאמצים המתמשכים למנוע הברחות אמצעי לחימה מעבר לגבולות המדינה. הסיכול האחרון מצטרף לשורה של מבצעים דומים שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המאבק בהברחות נשק באזור.

יצוין כי בחודש יולי האחרון דיווח משרד הפנים הסורי על סיכול ניסיון הברחה נרחב נוסף, אז נתפס משלוח נשק גדול בגבול סוריה–עיראק בטרם נכנס לשטח המדינה. במקרה זה, כוחות הביטחון הסורי איתרו ותפסו ארסנל של טילי גראד קטלניים שהוסתרו במישורי העיירה אל-חרה, במרחק של כמעט 12 קילומטרים בלבד מקו הגבול עם מדינת ישראל.

במשרד הפנים הסורי הדגישו כי שמירה על הגבולות והגנה על הריבונות הלאומית עומדות בראש סדר העדיפויות. בהודעה נאמר כי סוריה לא תאפשר לטריטוריה שלה לשמש כמסדרון או כפלטפורמה להברחת נשק ולפעילויות המסכנות את ביטחונה או את ביטחון המדינות השכנות.