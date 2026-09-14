עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, חושפת בריאיון לחדשות 13 פרטים חריגים על התקופה שבה שהה בנה בשבי בעזה. צנגאוקר, שהייתה מהקולות הבולטים נגד הממשלה במהלך המלחמה, מגלה כעת כי החזיקה במידע מודיעיני על מקום הימצאו של בנה.

במקטעים שפורסמו מהריאיון נשמעת צנגאוקר מספרת: "לכל אורך הדרך ידעתי איפה מתן מוחזק, כמעט בזמן אמת".

עוד שיתפה צנגאוקר כי היה שלב שבו "הם מבקשים את עזרתי בצילום סרטון". היא גם חשפה פרט מיום העסקה עצמו: לדבריה, ארגון הטרור חמאס סירב להמשיך בעסקה עד שידבר איתה.

מתן צנגאוקר שוחרר בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אימו עינב עמדה בראש המאבק הציבורי למען שחרורו, והייתה מהדמויות הבולטות במחאה נגד הממשלה.

לפני כשבועיים הגיבה צנגאוקר בהתרגשות לחיסולו של המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק את בנה במהלך תקופת שביו. "בשמי ובשם מתן, אנחנו מבקשים להודות לצה"ל על כלל לוחמיו בסדיר ובמילואים ולכל כוחות הביטחון שסגרו מעגל והביאו לחיסולו של הטרוריסט הרצחני", כתבה אז.

גם מתן עצמו הגיב לחיסול המחבל שהחזיק אותו בשבי. "אני יצאתי מהשבי, הוא יצא מהסיפור. כל הכבוד לצה"ל", כתב. המחבל ברים חוסל בתקיפה במרחב חאן יונס, לאחר שניסה לשקם את יכולות הטרור של הארגון.