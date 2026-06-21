נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף שוב את הטון כלפי איראן ומציב שורה של איומים דרמטיים לעבר טהרן. בהתבטאויות אחרונות, שיגר הנשיא אזהרה חסרת תקדים להנהגה האיראנית, ובמקביל הביע אכזבה פומבית יוצאת דופן מהתנהלותה הצבאית של ישראל בלבנון.

המתקפה המילולית של טראמפ מגיעה בתגובה ישירה לדבריו של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, שטען כי ארצו תמשיך בתוכנית העשרת האורניום וכי וושינגטון תיאלץ להשלים עם המציאות הזו. טראמפ לא נשאר חייב ותקף בחריפות: "כדאי לו לשמור על הפה שלו ולהתאפס – או שנשתלט לו על שאר המדינה".

"לא תהיה להם מדינה"

הנשיא האמריקני סימן קו אדום ברור בנוגע לנתיבי השיט האסטרטגיים במפרץ הפרסי, והבהיר כי תגובתו לכל ניסיון חסימה תהיה הרסנית. "אם האיראנים יסגרו את מצר הורמוז – לא תהיה להם מדינה", הבהיר טראמפ בלשון נחרצת.

באותו הקשר, שיגר טראמפ מסר חתום בשמו שבו דרש מטהרן לרסן לאלתר את זרועותיה באזור: "איראן חייבת לעצור מיד את שלוחותיה הממומנות היטב בלבנון מלגרום צרות. אם לא יעשו זאת, נכה באיראן שוב חזק מאוד, בדיוק כמו שעשינו בשבוע שעבר – רק חזק יותר".

ביקורת חריפה על ישראל

במקביל לחזית האיראנית, טראמפ מחזיק בעמדה נחרצת ומפתיעה גם בנוגע למתרחש בלבנון, תוך שהוא מפנה ביקורת חריפה לעבר ירושלים. הנשיא הביע אכזבה מכך שצה"ל לא הצליח להכניע או "להזיז" את חיזבאללה, ואמר: "הם לא מצליחים לעשות כלום בלי לפוצץ כמה בניינים".

כחלופה למבוי הסתום, העלה טראמפ אפשרות לשינוי סדר היום האזורי ואמר כי הוא "קרוב לתת את זה לסוריה, לתת להם להילחם בחיזבאללה".

"זאת רק הארכת הפסקת אש"

הנשיא התייחס גם למאמצים הדיפלומטיים והבהיר כי מבחינתו, מזכר ההבנות הנוכחי הוא זמני בלבד. "זאת רק הארכת הפסקת אש", הדגיש טראמפ בהתייחסו למתווה 60 הימים. "אני יכול לעשות מה שאני רוצה אחרי אותם 60 יום".

למרות המתיחות הרב-זירתית, הנשיא האמריקני נוקט בגישה מרגיעה יחסית בכל הנוגע לרצועת עזה, ומסמן את איראן כמפתח לפתרון הכולל. "חמאס לא גורם להרבה בעיות", סיכם טראמפ. "ברגע שהעניין עם איראן יסתיים, רבים מהדברים האחרים באזור כבר יסתדרו".

השיחות בשווייץ

הדברים מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר סגן הנשיא ג'יי די ואנס נמצא בשווייץ לקיום שיחות עם נציגים איראניים. המשלחת האיראנית, בראשות יו"ר הפרלמנט מחמד קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י, נחתה במקום לסבב שיחות נוסף.

יצוין כי בישראל, שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בחריפות לדיווחים על הגבלות שהוטלו על פעילות צה"ל בלבנון, והבהיר: "לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים". עם זאת, הביקורת הפומבית של טראמפ מעלה סימני שאלה לגבי רמת התיאום בין שתי המדינות.