ואנס: איראן לא תקבע את עתיד לבנון

יום אחרי שחזר לוושינגטון בתום פסגת המו"מ ההיסטורית בשווייץ, שלח סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס היום (שלישי) מכתב חריג לראש מפלגת "הכוחות הלבנונים" סמיר ג'עג'ע, בו הוא מבהיר את עמדת ארה"ב בנוגע לעתיד לבנון ולתפקיד איראן במדינה.

במכתב, שנועד ככל הנראה להרגיע חששות בלבנון מפני השפעה איראנית מוגברת בעקבות המגעים, הדגיש ואנס כי "ארה"ב רואה את נשיא לבנון ג'וזף עאון וממשלת לבנון כמנהיגים הלגיטימיים היחידים של המדינה". לדבריו, ארצות הברית מעוניינת לפעול עם המוסדות הלבנוניים באופן שיגדיל את ריבונות הממשלה ויגביר את סמכותה בשליטה על המדינה.

"איראן לא תקבע את העתיד"

ואנס הבהיר באופן חד-משמעי כי "איראן לא תקבע את עתיד לבנון, והמגעים בנוגע ללבנון לא נועדו להעניק לטהרן תפקיד כלשהו בקביעת עתיד המדינה". לדבריו, מטרת המגעים היא להבטיח שאיראן תלחץ על חיזבאללה לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת הסכמי הפסקת האש.

ההבהרה מגיעה על רקע השיחות שהתקיימו בשווייץ בין ארצות הברית לאיראן, שבמהלכן דנו הצדדים במגוון נושאים, כולל תוכנית הגרעין האיראנית והמצב האזורי. כזכור, ואנס מסר לאחר השיחות כי איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסבא"א, אך הדגיש גם את הקמת מנגנון למניעת חיכוך במסגרת הפסקת האש האזורית.

"אני עוקב מקרוב אחרי ההתפתחויות בלבנון, לצד בכירים נוספים בממשל האמריקני", סיכם ואנס את מכתבו. "ארה"ב נותרת מחוייבת ללבנון ותומכת במוסדות הלגיטימיים שלה".

רקע מורכב למגעים

המכתב של ואנס מגיע בעיתוי רגיש, כאשר דיווחים בלבנון מצביעים על אפשרות לדון בסבב הקרוב של המגעים גם בנושא החזרת גופתו של הנווט רון ארד הי"ד. העיתון הלבנוני אלג'דיד דיווח כי ישראל ולבנון צפויים לנהל משא ומתן על אפשרות להחליף אסירי חיזבאללה בגופת הנווט, דיווח שמגיע על רקע פנייה חריגה של נשיא לבנון עאון לישראל.

ההבהרה האמריקנית נועדה ככל הנראה למנוע תפיסה שגויה לפיה ארצות הברית מעניקה לאיראן מעמד מיוחד בעיצוב עתיד לבנון. הדגשת הלגיטימיות של ממשלת עאון והמוסדות הלבנוניים מהווה מסר ברור כלפי כל הגורמים באזור, לרבות חיזבאללה ונותנת החסות שלו איראן.

יצוין כי המגעים בין וושינגטון לטהרן ממשיכים להעסיק את הזירה הבינלאומית, כאשר שני הצדדים מציגים גרסאות שונות למתרחש. בעוד ואנס מדגיש הישגים והסכמות, גורמים באיראן מכחישים חלק מהדיווחים ומציגים תמונה שונה של המשא ומתן.