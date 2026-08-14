ישיבה קטנה של צאנז נפתחה בטבריה

שמחה רבה ורגשי קדושה מלווים בימים אלו את קרית צאנז בעיר הקודש טבריה, עם פתיחת השנה הלימודית בישיבה הקטנה הראשונה של החסידות בעיר. כשלושים בחורים, תלמידי השיעור הראשון, החלו את לימודיהם במוסד החדש שנפתח בברכתו של מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א.

הקריה החסידית בטבריה הוקמה בשנת תשע"ב על ידי מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, במסגרת התרחבות ההתיישבות התורנית בצפון הארץ. כעת, לאחר ארבע עשרה שנות פעילות והתפתחות, מסמנת פתיחת הישיבה הקטנה נקודת ציון משמעותית בחיי הקריה, כאשר בפעם הראשונה נשמע קול תורה של בחורי ישיבה בחצרותיה.

הישיבה החדשה מונה כשלושים תלמידים מובחרים המהווים את הגרעין המייסד של המוסד. בשבוע האחרון החלו הבחורים את לימודיהם בהיכל זמני שהוכן במיוחד בשטח הקריה, בעוד עבודות ההכנה במבנה הקבע של הישיבה נמצאות בשלבי סיום, והמוסד צפוי לעבור למשכנו הקבוע בקרוב.

בראש הישיבה מבחינה רוחנית עומד הרה"ג רבי יצחק אייזיק פרנקל שליט"א, מחשובי חסידי צאנז בצפת ומחנך ותיק בעל שם בעולם הישיבות באזור הצפון, הידוע כמי שהעמיד תלמידים רבים ומוביל את תלמידיו בדרך רוחנית נאמנה.

במעמד הפתיחה נשא דברי חיזוק הגאון רבי אברהם הלברשטאם שליט"א, מרא דאתרא של קרית צאנז טבריה והגלילות, אשר בירך את התלמידים על הזכות שנפלה בחלקם להיות "חלוצים לפני המחנה" ולהניח את היסודות הרוחניים לישיבה הקדושה.

לאחר דברי הפתיחה, החלו הבחורים בלימוד בהתלהבות ובמסירות, כשהם חשים את המשמעות ההיסטורית של השעה ואת האחריות המוטלת עליהם כמקימי ישיבת צאנז בעיר הקודש טבריה.

תושבי הקריה והעיר מביעים שמחה רבה לשמע קול התורה העולה מבית המדרש החדש, ומתפללים שהישיבה תצמח ותתפתח בסייעתא דשמיא.