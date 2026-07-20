פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום חמור נגד סלאם אמיטל (20) ממסעודין אל-עזאזמה, המואשם בהפעלת רשת הברחות מאורגנת שפעלה במשך שנתיים והבריחה 32 כלי נשק ארוכים ממצרים לישראל. על פי כתב האישום שהגיש עו"ד אסף בר יוסף, הנאשם היה שותף מרכזי בשרשרת הברחות שיטתית שכללה שימוש ברחפנים ונקודות מפגש בשטח, תוך מכירת הנשק לגורמים שונים בתמורה לעשרות אלפי שקלים לכל כלי.

מכתב האישום עולה כי במהלך השנים 2025–2026 עמד אמיטל בקשר עם גורמים שפעלו ממצרים, אסף כלי נשק שהוברחו מסיני מנקודות מפגש שונות, הוביל אותם והסתיר אותם במערות באזור ביר הדאג'. הנאשם מכר את הנשק הלאה בתמורה כספית נכבדה - כל רובה M-16 נמכר בסכומים שנעו בין 32 ל-35 אלף ש"ח.

רחפן שיורט ומכשיר טלפון שנשבר

באחד המקרים החמורים שמתוארים בכתב האישום, רכש אמיטל רובה סער מסוג FN תמורת 30 אלף ש"ח, הסתיר אותו במערה סמוך לביר הדאג' והחזיק בו במשך חודשים. במקרה נוסף, קשר הנאשם עם תושב סיני להברחת שלושה רובי M-16 באמצעות רחפן, אולם הרחפן יורט על ידי צה"ל וכלי הנשק נתפסו.

לאחר יירוט הרחפן, כך נטען בכתב האישום, שבר אמיטל את מכשיר הטלפון שבו השתמש לצורך ביצוע העסקה - במטרה לשבש את החקירה ולמנוע מהחוקרים להגיע לראיות נוספות. מהלך זה מצטרף לעבירות נוספות שמיוחסות לו, ביניהן שיבוש מהלכי משפט.

עשרות משלוחים ומכירות בסכומים גבוהים

על פי הנטען, במספר הזדמנויות נוספות אסף אמיטל משלוחי נשק שהוברחו ממצרים, ובהם רובי סער מסוג M-16, הוביל אותם ומכר אותם לגורמים שונים בישראל. באחד המקרים אסף שבעה רובי M-16 ומכר כל אחד מהם תמורת 33 אלף ש"ח, ובמקרה נוסף אסף שבעה רובי M-16 נוספים שנמכרו תמורת 35 אלף ש"ח לכל רובה.

בהמשך, על פי הנטען, היה מעורב בהברחת משלוחים נוספים של שלושה רובי M-16 בכל פעם, אותם מכר במחירים שנעו בין 32 ל-33 אלף ש"ח לכלי נשק. מדובר בפעילות שיטתית ומתמשכת שהניבה לנאשם רווחים כספיים משמעותיים.