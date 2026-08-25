הנהלת בית החולים בילינסון בפתח תקווה פנתה הבוקר (יום שלישי) למשטרת פתח תקווה בתלונה רשמית, בעקבות מקרה חמור של התחזות והונאה שבוצע לכאורה תוך שימוש בשם המוסד הרפואי. לפי החשד, אנשים בלתי מורשים הציגו עצמם כאנשי צוות רפואי של בית החולים, פנו למטופלת השוהה בחו"ל והזקוקה לטיפול רפואי, הציעו בפניה שירותים רפואיים מתקדמים וגבו ממנה כספים תוך הטעייה.

העניין התגלה לאחר שהמטופלת פנתה ישירות לבית החולים, ואז התברר כי גורמים זרים עשו שימוש לרעה בזהות המוסד ובשמותיהם של אנשי צוות רפואי. בדוברות בית החולים בילינסון נמסר: "הבוקר הגיש בית החולים בילינסון תלונה בתחנת משטרת פתח תקווה בגין ניסיון הונאה והתחזות. בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחו"ל הנדרשת לשירות רפואי".

מיד עם התגלות המעשה, פעלה הנהלת בית החולים ליידע את רשויות אכיפת החוק, במטרה לסייע בתפיסת החשודים ולמנוע המשך פעילותם הפלילית. "אנו סומכים על משטרת ישראל שתמצה את החקירה עד תום", נאמר בדוברות בית החולים.

משטרת פתח תקווה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע ופועלת לאיתור החשודים במעשה. מקרה זה מצטרף לשורת מקרי הונאה והתחזות שנחשפו בתקופה האחרונה, ומדגיש את הצורך בערנות מצד מטופלים ומוסדות רפואיים כאחד.

הצהרת תובע נגד הנהג שגרם לתאונה קטלנית בירושלים משה כץ | 23.08.26

הנהלת בית החולים בילינסון קוראת לציבור להיזהר מפניות חשודות המתיימרות לייצג את המוסד, ולוודא את זהות הפונים באמצעות ערוצים רשמיים בלבד. במקרה של חשד להונאה, מומלץ ליצור קשר ישיר עם בית החולים ועם המשטרה.