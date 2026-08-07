בשעות הבוקר המוקדמות של היום (ראשון) פרצו שלוש שריפות במרחק זמן קצר זו מזו באזור רחוב הרצל ורחוב ז'בוטינסקי ברמת גן. שבעה דיירים נפגעו באופן קל משאיפת עשן והועברו לטיפול רפואי. חוקר דליקות שהגיע לבדוק את הזירות קבע כי מדובר בחשד להצתה מכוונת, וכי ככל הנראה קיים קשר בין שלושת המקרים.

השריפה הראשונה פרצה ברחוב הרצל, כאשר עץ דקל ולובי של בניין מגורים עלו באש. כוחות כבאות והצלה הוזעקו למקום ופעלו לכיבוי מהיר של הלהבות ולמניעת התפשטות האש אל תוך המבנה. זמן קצר לאחר מכן התקבלה קריאה נוספת על שריפה בלובי בניין מגורים ברחוב ז'בוטינסקי הסמוך, דבר שעורר חשד מיידי לקשר בין האירועים.

צוותי הכיבוי שהגיעו לשתי הזירות פעלו לכיבוי השריפות תוך ביצוע סריקות מקיפות במבנים לאיתור לכודים ולשחרור העשן שהצטבר. במהלך הפעילות פונו שבעה דיירים שנחשפו לעשן, כאשר מצבם הוגדר כקל, והם קיבלו טיפול רפואי ראשוני במקום.

חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל הגיע לשתי הזירות ובדק את הממצאים באופן מקצועי. בסיום הבדיקה קבע החוקר כי קיים חשד מבוסס להצתה מכוונת, וכי על פי הערכתו ישנו קשר ישיר בין שלושת המקרים שהתרחשו בסמיכות גיאוגרפית וזמנית.

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ממצאי החקירה הועברו למשטרת ישראל, שצפויה לפתוח בחקירה מעמיקה במטרה לאתר את האחראים ולברר את נסיבות האירועים. יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של הצתות חשודות באזור המרכז, חלקם על רקע סכסוכים בין גורמים שונים.

כבאות והצלה לישראל מזכירה לציבור את החשיבות הרבה של עמידה בדרישות בטיחות האש במבני מגורים, שהיא תנאי הכרחי להגנה על חיי אדם ועל רכוש. כפי שעלה מחקירות שריפות קודמות, היעדר אמצעי גילוי וכיבוי בזמן עלול להוביל, חס ושלום, לתוצאות קשות.