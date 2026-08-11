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משכו מאות אלפי ש"ח

נעצרו בחשד להונאת קשישה בת 92

שלושה תושבי חיפה והקריות, בני 19-21, נעצרו בחשד שהתחזו לנציגי שירות לקוחות של חברת תקשורת, הגיעו לביתה של אישה קשישה בעמק יזרעאל, משכו אלפי שקלים מחשבונה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שלה וגנבו רכוש נוסף | המשטרה קוראת לציבור ולמשפחות לגלות ערנות • צפו בתיעוד ממצלמות השוטרים שביצעו את המעצר (משטרה)

תיעוד ממעצר החשודים
תיעוד ממעצר החשודים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

משטרת ישראל הצליחה לפענח פרשיית הונאה חמורה, במסגרתה נעצרו 3 חשודים בהונאת קשישה בסכומי ענק. בתיעוד שפרסמה המשטרה היום (שלישי), נראה מבצע אחד החשודים.

בתיעוד הדרמטי תועדו שוטרי ובלשי המשטרה במבצע פריצה מהיר ושקט לבית אחד החשודים, כשהשוטרים מקיפים את הבית ומזנקים לחצר המבנה בזינוק מרשים.

מהפרטים שחשפה משטרת ישראל עולה כי לפני כחודש הגישה תושבת אחד הישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל, אישה קשישה בת 92, תלונה במשטרה לאחר שגילתה כי נמשכו מחשבונה הבנקי אלפי שקלים ללא ידיעתה ובלא שנתנה לכך הסכמה.

כאשר ביררה הקשישה את הפרטים, התברר לה כי בערב שקדם לגילוי המשיכה הגיעו לביתה אנשים שהציגו עצמם כנציגי שירות לקוחות של חברת תקשורת, לכאורה לצורך חידוש חוזה. במהלך שהותם בביתה, כך התברר, לא רק שמשכו את הכספים מחשבונה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שלה, אלא גם גנבו רכוש נוסף מהדירה.

בעקבות התלונה נפתחה חקירה במחוז הצפוני של משטרת ישראל, במסגרתה נאספו ראיות והוכחות שונות. ביום ראשון שעבר, כאשר החקירה הפכה לגלויה, נעצרו שלושה חשודים במעשה - צעירים בני 19 עד 21, תושבי חיפה והקריות. אתמול הובאו החשודים לדיון בבית המשפט לשלום בנוף הגליל-נצרת, ושם הוחלט להאריך את מעצרם עד ליום י"ג באב התשפ"ה (13 באוגוסט).

משטרת ישראל חוזרת ומפנה קריאה לציבור הרחב, ובמיוחד לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, להיות ערניים ולהיזהר מפני ניסיונות הונאה ומרמה. יש להימנע מהעברת כספים, פרטי אשראי או חפצי ערך לגורמים שאינם מוכרים ומזוהים בבירור, ולדווח למשטרה באופן מיידי על כל חשד לניסיון עוקץ או תרמית.

מעצרהונאת קשישיםמשטרת ישראלעמק יזרעאל

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