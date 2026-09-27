יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, עורר סערה פוליטית כשהצהיר בראיון שמפלגה ערבית יכולה להיות חלק מממשלה. ההצהרה הגיעה לאחר פגישת ראשי גוש השינוי שהתקיימה במוצאי שבת בביתו של יאיר לפיד, אולם מהמפלגה מיהרו להבהיר שהנושא לא עלה כלל במפגש.

בראיון לכאן חדשות אמר גולן: "אנחנו שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית יכולה להיות בממשלה. זה טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי, ולדעתי מבטא איך מביאים לידי ביטוי תיקון אמיתי אחרי שנים של הסתה".

בעקבות התגובות שעוררו דבריו, נמסרה הבהרה ממפלגת הדמוקרטים: "דבריו של יאיר גולן הבוקר אצל אריה גולן בנוגע לשילוב ערבים התייחסו לעמדת הדמוקרטים ולכוונתנו לפעול ככל שנוכל לקידום שותפות ושילוב. הנושא לא עלה כלל בפגישה שהתקיימה אמש".

הפגישה במוצאי שבת נערכה בביתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, בהשתתפות נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. המפגש נמשך פחות משעה, ובסיומו חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף שבו הם מציגים את עצמם כ"גוש התיקון" במקום "גוש השינוי".

במסמך נכתב: "מתוך הכרה שגם אם יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה". עוד סוכם כי ראשי המפלגות לא יתקפו זה את זה במהלך מערכת הבחירות.