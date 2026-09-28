ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף אמש (שני) כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה. השיחה התקיימה לאחר ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות מצד ישראל, כך לפי גורמים רשמיים בממשלה ערבית שמסרו את הפרטים לעיתון.

השיחה בין כאמל לנתניהו, שעליה לא דווח עד כה, היא אחת מכמה אזהרות מוקדמות שקיבלו ראש הממשלה ובכירים ישראלים נוספים לפני המתקפה. כך עולה מדברי הגורמים הערבים ואנשים נוספים המעורים בנושא, ששוחחו עם העיתון האמריקאי. ימים ספורים לאחר מכן פתח ארגון החמאס במתקפה הקטלנית על ישראל, שבה נרצחו כ-1,200 בני אדם ו-251 נחטפו לרצועת עזה.

לפי הגורמים הערבים, נתניהו עודכן גם לגבי אינדיקציות למתקפה של חמאס בשיחה שקיים בספטמבר 2023 עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. אולם נראה כי ראש הממשלה "לא השתכנע" מהאזהרות. הגורמים ציינו כי האזהרות לא כללו פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או ההיקף של המתקפה האפשרית.

לשכת ראש הממשלה לא הגיבה לשאלות מצד ה"וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לשיחתו של כאמל. בעבר הכחישה הלשכה כי התקיימו שיחות בין המנהיג הישראלי לבין כאמל בחודשים שקדמו לשביעי באוקטובר. משרדי החוץ של מצרים ושל איחוד האמירויות לא הגיבו לבקשות לקבלת תגובה.

הגורמים הערבים ציינו כי האזהרה הראשונה שהעבירו גורמים מצרים לישראל ביוני 2023 הייתה "מעורפלת". הם הזהירו את עמיתיהם הישראלים כי המצב ברצועת עזה "נפיץ", ועודדו את ישראל לשוב לשולחן המשא ומתן עם ארגון החמאס.

בחודש ספטמבר טס כאמל לישראל כדי להעביר אזהרה חמורה יותר. ראש המודיעין המצרי אמר לישראלים כי המצב בעזה קשה ו"עלול להתפוצץ לכולם בפנים". אולם הבכירים הישראלים השיבו לכאמל כי המצב נמצא בשליטתם.

גורמים רשמיים בממשל הערבי הדגישו כי השיחה שקיים כאמל עם לשכת נתניהו נערכה ימים ספורים בלבד לפני הטבח. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב בדיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל".

בדיווח צוין כי לצד קהיר, גם גורמים רשמיים באיחוד האמירויות הביעו דאגה גוברת בנוגע לחמאס. הם דנו ביניהם בהערכות המודיעיניות שלהם ושיתפו אותן עם ארצות הברית. לדברי הגורמים הערבים, הטון של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואופי איומיו השתנו, ושירותי המודיעין הערביים זיהו פגישות תכופות בין חמאס לבין הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה.

החשיפה מגיעה על רקע דיווחים קודמים על ביקור חשאי של נתניהו באיחוד האמירויות בסוף השבוע שעבר, שם נפגש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד. הביקור התקיים על רקע הסערה הפוליטית בישראל סביב טענות להתרעה שהועברה לראש הממשלה לפני אירועי השביעי באוקטובר.