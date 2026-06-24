מתקרבים לבחירות: המפלגה שמזנקת בסקרים והאיחוד שיציל את גנץ | כל הפרטים

בזמן שבמפלגות נערכים לבחירות שייערכו אחרי החגים, מכוני הסקרים פועלים על טורבו לזהות שינויים בדעת קהל כלפי המועמדים והמפלגות, גם בסקרים שפורסמו הערב (רביעי) ישנם הפתעות רבות - לטוב ולמוטב.

על פי סקר חדשות 13, אם הבחירות היו נערכות היום, הליכוד הייתה זוכה ב-23 מנדטים. מיד אחריה מובילה מפלגתו של גדי איזנקוט עם 20 מנדטים. מי שמפתיעה לרעה היא רשימתם המשותפת של נפתלי בנט ויאיר לפיד שממשיכה להיחלש ומקבלת 15 מנדטים בלבד. ישראל ביתנו עם 12 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים עם עשרה מנדטים.

עוצמה יהודית מתחזקת ומקבלת תשעה מנדטים, ש"ס ויהדות התורה זוכות בשמונה מנדטים כל אחת. חד"ש-תע"ל מקבלת שישה מנדטים, מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' עם חמישה מנדטים, ורע"מ של מנסור עבאס עם ארבעה מנדטים. מפלגות כחול לבן, בל"ד והמילואימניקים נותרות מתחת לאחוז החסימה.

במקרה של איחוד פוליטי תחת הנהגתו של איזנקוט, מפלגתו הייתה מזנקת ל-37 מנדטים, בעוד כוחה של הליכוד נותר ללא שינוי עם 23 מנדטים. במקרה של איחוד במפלגות הערביות, הן היו עולות ל-12 מנדטים.

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לעומת זאת, בסקר של כאן החדשות, מפלגת הליכוד מקבלת 24 מנדטים. מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מקבלת 22 מנדטים, בעוד מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט עומדת על 16 מנדטים.

בנוסף, מפלגות הדמוקרטים ועוצמה יהודית מקבלות 9 מנדטים כל אחת. מפלגת ש"ס זוכה ל-8 מנדטים, ויהדות התורה מקבלת 7 מנדטים. מפלגת חד"ש-תע"ל משיגה 6 מנדטים, הציונות הדתית עומדת על 5 מנדטים, ומפלגת רע"ם סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים. מפלגות המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד נמצאות מתחת לאחוז החסימה.

על פי הסקר, בתרחיש שבו בנט ולפיד מתפצלים, בנט מקבל 14 מנדטים ולפיד צונח ל-4 מנדטים. במקרה שבני גנץ יתאחד עם יועז הנדל ודדי שמחי, המפלגה המאוחדת תשיג 7 מנדטים.